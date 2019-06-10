«Европлан» и Объединенная Лизинговая Ассоциация — по 20 лет работы в российском лизинге

Александр Михайлов, генеральный директор компании «Европлан», вице-президент ОЛА, поздравил ОЛА с юбилеем и отметил, что благодаря Ассоциации и ее активным членам, российский рынок достойно представлен в европейской конфедерации лизинговых ассоциаций — Leaseurope.
Участники съезда в свою очередь высоко оценили ориентированный на результат, прагматичный подход и весомый вклад компании «Европлан» в формирование российской отрасли лизинга транспортных средств. Среди самых актуальных на сегодня вопросов и задач, которые решаются при активном участии специалистов «Европлана», в Ассоциации отметили разработку нового законодательства о лизинге, в частности в секторе МСП, работу по подготовке к внедрению электронного паспорта ТС, решение вопросов по программам государственного субсидирования лизинга, улучшение взаимодействия с ФССП и Росфинмониторингом.
Компания «Европлан» поздравляет Объединенную Лизинговую Ассоциацию с юбилеем и благодарит за продуктивную совместную работу!