Компания «Европлан» в лице Александра Михайлова 31 мая 2019 года приняла участие в девятом ежегодном съезде лизинговой отрасли России, учредителем и организатором которого является Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА). В этом году Ассоциация отметила 20-летие своей деятельности: участники съезда подвели итоги проделанной за это время огромной работы по формированию рынка лизинга в России.

«Европлан» и Объединенная Лизинговая Ассоциация — по 20 лет работы в российском лизинге

Александр Михайлов, генеральный директор компании «Европлан», вице-президент ОЛА, поздравил ОЛА с юбилеем и отметил, что благодаря Ассоциации и ее активным членам, российский рынок достойно представлен в европейской конфедерации лизинговых ассоциаций — Leaseurope.

Участники съезда в свою очередь высоко оценили ориентированный на результат, прагматичный подход и весомый вклад компании «Европлан» в формирование российской отрасли лизинга транспортных средств. Среди самых актуальных на сегодня вопросов и задач, которые решаются при активном участии специалистов «Европлана», в Ассоциации отметили разработку нового законодательства о лизинге, в частности в секторе МСП, работу по подготовке к внедрению электронного паспорта ТС, решение вопросов по программам государственного субсидирования лизинга, улучшение взаимодействия с ФССП и Росфинмониторингом.

Компания «Европлан» поздравляет Объединенную Лизинговую Ассоциацию с юбилеем и благодарит за продуктивную совместную работу!