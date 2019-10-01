Фантомные ДТП: автовладельцы по всей стране становятся жертвой нового вида мошенничества

Введение европротокола — возможности оформить ДТП без полиции — привела к появлению новой схемы мошенничества. Автомобилистов без их ведома записывают в виновников аварии, где они не участвовали, а потом страховые компании взыскивают с них деньги, сообщает Рен-ТВ.

Этой схемой пользуются мошенники по всей стране. Дело в том, что в европротокол можно записать все, что угодно, в том числе анкетные данные постороннего человека.

«Вот, может быть, прямо сейчас, в городе, названия которого вы, может быть, никогда и не слышали, произошла авария, о которой вы узнаете только на паспортном контроле, в аэропорту. Ну, а если повезет, то немного раньше — от судебных приставов», — пишет издание.

Что такое европротокол?

Это оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Водители могут самостоятельно зафиксировать происшествие и быстро покинуть место аварии, не создавая заторов на дороге. Такая практика широко применяется во многих странах мира, она ежегодно экономит водителям тысячи часов.

Европротокол можно использовать если в аварии участвуют лишь два автомобиля, нет пострадавших, у обоих водителей есть полис ОСАГО. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, следует звонить в ГИБДД. Подробнее читайте в нашем разборе.