Флагманские седельные тягачи JAC преодолели более 500 км на одном дыхании

С 26 по 27 июня на территории Алтайского края и Республики Алтай прошел первый автопробег от компании BIG MACHINE (БигМашин) и JAC Motors (Джак Моторс), где были представлены флагманские седельные тягачи JAC K7.

Первым пунктом остановки на нашем маршруте стало кафе «Горная страна» в Бийске. Выставку автомобилей посетили не только действующие клиенты компании, которые заинтересованы в покупке грузовой техники, но и водители, которые проезжали по этому маршруту.

За пять часов стоянки можно было осмотреть три седельных тягача и внутри, и снаружи, посидеть за рулём и ощутить комфорт автомобиля на себе.

27 июня маршрут из Бийска продолжился до Горно-Алтайска, где остановка произошла на площадке по адресу Трактовая, 21. Выставка привлекала внимание не только водителей грузовых, но и легковых автомобилей.

Автопробег от компании BIG MACHINE и JAC Motors. Фото предоставлено компанией «БигМашин».

Все желающие имели возможность пообщаться с отделом продаж коммерческой техники и руководителем грузового автосервиса, задать интересующие вопросы по особенностям эксплуатации и обслуживанию тягачей JAC К7 и получить памятные сувениры от компаний BIG MACHINE и JAC Motors.

Мы рады были видеть всех посетителей на нашем мероприятии, надеемся на дальнейшие встречи и интересное сотрудничество!

Big Machine

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