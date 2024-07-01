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Флагманские седельные тягачи JAC преодолели более 500 км на одном дыхании

С 26 по 27 июня на территории Алтайского края и Республики Алтай прошел первый автопробег от компании BIG MACHINE (БигМашин) и JAC Motors (Джак Моторс), где были представлены флагманские седельные тягачи JAC K7.

Автопробег от компании BIG MACHINE и JAC Motors.
Автопробег от компании BIG MACHINE и JAC Motors.
Фото предоставлено компанией «БигМашин».

Первым пунктом остановки на нашем маршруте стало кафе «Горная страна» в Бийске. Выставку автомобилей посетили не только действующие клиенты компании, которые заинтересованы в покупке грузовой техники, но и водители, которые проезжали по этому маршруту.

За пять часов стоянки можно было осмотреть три седельных тягача и внутри, и снаружи, посидеть за рулём и ощутить комфорт автомобиля на себе.

27 июня маршрут из Бийска продолжился до Горно-Алтайска, где остановка произошла на площадке по адресу Трактовая, 21. Выставка привлекала внимание не только водителей грузовых, но и легковых автомобилей.

Автопробег от компании BIG MACHINE и JAC Motors.
Автопробег от компании BIG MACHINE и JAC Motors.
Фото предоставлено компанией «БигМашин».

Все желающие имели возможность пообщаться с отделом продаж коммерческой техники и руководителем грузового автосервиса, задать интересующие вопросы по особенностям эксплуатации и обслуживанию тягачей JAC К7 и получить памятные сувениры от компаний BIG MACHINE и JAC Motors.

Мы рады были видеть всех посетителей на нашем мероприятии, надеемся на дальнейшие встречи и интересное сотрудничество!

Big Machine

Адреса в Барнауле:

проезд Северный Власихинский, 67
Павловский тракт, 200г
Тел.: +7 (3852) 555-459

Новоалтайск: ул. Дорожная, 60в («Маяк»)

Тел.:+7 (3852) 223-309

Сайт: www.bigmachine.pro


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