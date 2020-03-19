Ford отзовет больше 18 тысяч автомобилей в России

Под первую кампанию попадают 9318 автомобилей семейства Mondeo, проданных в России с марта 2015 года по декабрь 2019 год. Под вторую — 9130 пикапов Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

У Ford Mondeo с шестиступен­чатыми «автоматами» 6F35 может быть повреждена или отсутствовать законцовка троса рычага переключения передач. Из-за этого трансмиссию в какой-то момент не получится перевести в нужный режим, и автомобиль начнет неконтролируемое движение.

Ford Ranger отзывается из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. Из-за растрески­вания корпуса газогенератора возможно неправильное срабатывание при аварии — металлические осколки способны серьезно ранить людей в салоне.

На отзываемых Mondeo заменят втулки троса и установят защитные крышки. На пикапы поставят новые газогенераторы подушек безопасности водителя и переднего пассажира. Все работы для владельцев машин проведут бесплатно.