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Автоновости

Ford отзовет больше 18 тысяч автомобилей в России

Ford проведет две отзывные кампании, которые затронут 18 448 машин, пишет журнал Авто.ru.

Ford Mondeo
Ford Mondeo
autostat.ru

Под первую кампанию попадают 9318 автомобилей семейства Mondeo, проданных в России с марта 2015 года по декабрь 2019 год. Под вторую — 9130 пикапов Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

У Ford Mondeo с шестиступен­чатыми «автоматами» 6F35 может быть повреждена или отсутствовать законцовка троса рычага переключения передач. Из-за этого трансмиссию в какой-то момент не получится перевести в нужный режим, и автомобиль начнет неконтролируемое движение.

Ford Ranger отзывается из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. Из-за растрески­вания корпуса газогенератора возможно неправильное срабатывание при аварии — металлические осколки способны серьезно ранить людей в салоне.

На отзываемых Mondeo заменят втулки троса и установят защитные крышки. На пикапы поставят новые газогенераторы подушек безопасности водителя и переднего пассажира. Все работы для владельцев машин проведут бесплатно.

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