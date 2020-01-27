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27 января
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Автоновости

ФСБ предупредило о трудностях на границе Алтайского края с Казахстаном

Непогода, ставшая причиной ухудшения дорожной обстановки может затруднить проезд через границу с Казахстаном, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Перекрытие дорог, метель.
Перекрытие дорог, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На некоторых автомобильных дорогах, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу России и Казахстана, может действовать ограничение по передвижению. Пограничники рекомендуют во избежание чрезвычайных ситуаций, по возможности, воздержаться от поездок за границу, либо выбирать более безопасные маршруты.

Госавтоинспекция Алтайского края сообщает, что сегодня, 27 января, с 13:00 временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге «Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан».

При возникновении непредвиденных ситуации на государственной границе необходимо обращаться по телефону доверия пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю: 8 (3852) 47-44-89.

Участники дорожного движения, попавшие в чрезвычайную ситуацию на дороге, могут звонить по телефонам 112 и 101.

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