Фура просыпала груз на заснеженную трассу в Алтайском крае

Перед Тальменкой на мосту в Алтайском крае образовался затор из-за столкновения фуры и УАЗа. Из одного в результате аварии вывалился груз, сообщили очевидцы.

Фуру занесло и развернуло поперек дороги, а на проезжую часть выпали деревянные панели. Движение на участке возможно только в одну полосу, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

«Собралась огромная пробка. На трассе гололёд — будьте предельно внимательны и осторожны», — предупреждают автомобилисты.

Напомним, что все службы, которые работают в условиях штормового ветра и метели, находятся в состоянии повышенной готовности. Несколько участков трасс на бийском, рубцовском, павловском направлениях перекрыты по инициативе сотрудников ГИБДД.

Практически по всем направлениям ограничили движение большегрузов.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян лично проконтролировал несение службы сотрудниками ГИБДД.

Главный полицейские проконтролировал работу ГИБДД в метель. 22.мвд.рф

«Несмотря на сложные дорожные условия и плохую видимость, массовых ДТП в Алтайском крае не зарегистрировано. Обстановка на трассах находится под контролем», — заявили в краевой Госавтоинспекции.