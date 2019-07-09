G-Energy Drift соберет в столице Алтайского края известных спортсменов Сибири

13 июля (суббота) 2019 г. в самом центре столицы Алтайского края г. Барнаула на уличной парковке ТРЦ Galaxy сойдутся в гонке сильнейшие пилоты Сибири по дрифту.

Среди участников ожидаются команды из Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка, Красноярска, Бийска и других городов Сибири. Такие как G-Energy Drift Team, в составе обладателя кубка столицы Сибири, пилота RDS-Сибирь, Евгения Спирина, победителя и призера этапов RDS-Сибирь, и участник RDS GP 2018 Сергей Калюжнов. На площадке развернется борьба за титул чемпиона Алтайского края по дрифту.

Впервые для такого масштабного мероприятия будет перекрыта практически вся уличная парковка возле ТРЦ Galaxy, которая будет разбита на многочисленные зоны:

1. Гоночная трасса для спортсменов (дрифт).

Обращаем ваше внимание, что участвовать могут пилоты, имеющие ЛИЦЕНЗИЮ категории Е.

Трасса по периметру будет огорожена бетонными блоками и металлическими ограждениями.

2. Парк-стоянка участников гонки.

Чемпионат Алтайского края G-Energy Drift. Фото: ООО «Барнаул 22»

3. Большая зона автовыставки.

Часть уличного паркинга будет выделена под уникальные, редкие и яркие автомобили, которые приедут в Барнаул со всей Сибири! На данный момент свое участие в мероприятии подтвердили более 40 владельцев уникальных авто.

Чемпионат Алтайского края G-Energy Drift. Фото: ООО «Барнаул 22»

Представители сети «G-Energy service Завьялово» на площадке установят детскую гоночную трассу с машинками на радиоуправлении, победители получат памятные призы. На площадке торговой сети «Подкова» самых маленьких гостей соревнований будет ждать бесплатный лимонад, сладкая вата и аквагрим, взрослые смогут принять участие в розыгрыше комплекта новых автомобильных шин. На площадке партнера ZavGar можно будет получить бутылку воды и выиграть приз в размере от 10 до 25 тысяч рублей! Вся территория будет покрыта бесплатным Wi-Fi от «Дом.ru». На площадке телеком-оператора можно будет отдохнуть в мягких креслах и зарядить свой гаджет. Любителей скорости ждет фотозона в формате 360° и другие скоростные бонусы!

Чемпионат Алтайского края G-Energy Drift. Фото: ООО «Барнаул 22″

Помимо этого, в перерывах между гонками весь день гостей мероприятия будут развлекать:"Роботы-трансформеры КИБЕРТРОН», шоу-балет «Вегас», мастера паркура, крио-шоу с жидким азотом от команды Mr. Freeze_BRN. Партнеры мероприятия проведут интересные конкурсы для гостей соревнований с призами и автографами профессиональных пилотов. В перерывах гонки можно встретиться с представителями команды G-Energy Team и узнать, как ведут себя масла G-Energy в условиях гоночной трассы и пиковых нагрузок.

Чемпионат Алтайского края G-Energy Drift. Фото: ООО «Барнаул 22»

Если по очень уважительным причинам вы не будете 13 июля в Барнауле, не отчаивайтесь, ведь чемпионат Алтайского края G-Energy Drift можно будет смотреть в прямой трансляции на YouTube, а также на всех платформах Barnaul 22.

До встречи на гонке!

Чемпионат Алтайского края G-Energy Drift. Фото: ООО «Барнаул 22»

Дата: 13 июля (суббота) 2019 г.

Официальное открытие в 12.30, награждение в 18.00.

Тренировочные заезды с 10.00.

Место: г. Барнаул, пр. Строителей, 117, уличная парковка ТРЦ Galaxy.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Внимание! 13 июля будут открыты 2 этажа крытой парковки ТРЦ GALAXY, места хватит всем!

Вся подробная информация по мероприятию, регистрация авто на выставку, аккредитация фотографов и СМИ в группе мероприятия: G-Energy Drift