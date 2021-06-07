Гаишникам запретили прятаться в кустах

Согласно проекту приказа МВД о порядке надзора за соблюдением правил дорожного движения, госавтоинспектор и машина всегда должны быть в зоне видимости водителей, сообщает ТАСС.

Патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами на аварийно опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора с использованием средств фотовидеофиксации.

Для предупреждения нарушений ПДД госавтоинспекторам разрешено использовать макеты и манекены, а средства автоматической фиксации можно размещать на основании анализа аварийности в местах концентрации ДТП, на потенциально аварийно опасных участках дорог.

Стоп-мигалки

Также МВД прописало правила остановки машин с включенными мигалками, пишет bfm.ru.

Сотрудники ДПС смогут останавливать такие автомобили, если есть информация о причастности их водителя или пассажиров к преступлениям, административным правонарушениям или к использованию транспорта в противоправных целях.