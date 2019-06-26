Где и как проходить ТО на гарантийном автомобиле

Во-первых, проходить ТО и ремонтировать свой автомобиль в любом удобном для вас месте — это ваше законное право. В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственник не может быть ограничен свободно пользоваться, владеть и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Обслуживаясь в автосервисе «Тисс Авто», который не является официальным дилером, но имеет необходимый сертификат соответствия по системе сертификации РФ на выполнение технических работ, вы сохраняете право на бесплатное устранение заводских недостатков официальным дилером, или на предъявление к нему иных законных требований. Рекомендованный заводом-производителем перечень регламентных работ указан в руководстве по эксплуатации автомобиля.

1. Могу ли я проходить ТО и ремонтировать свой автомобиль не у официального дилера , а в автосервисе «Тисс Авто»?

Гарантия остается у потребителя по закону и независимо от того, где он обслуживает свой автомобиль. Потребитель вправе требовать ремонта в случае обнаружения в автомобиле недостатков на основании ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 477 ГК РФ.

Необходимо своевременно и правильно проводить техническое обслуживание своего автомобиля. Использовать расходные материалы и запасные части, соответствующие по спецификации, рекомендованной заводом изготовителем. Иметь на руках все подтверждающие документы о проведении ТО и иных регламентных работ в строгом соответствии с требованиями завода изготовителя.

В автосервисе «Тисс Авто» вам выдадут заказ-наряд на проведение работ, акт об их выполнении, карту ТО и подтверждение факта оплаты.

4.​ Какие документы я получу о том , что я проходил ТО в автосервисе «Тисс Авто»?

Техническое обслуживание в нашем автосервисе проводится только по стандартам и регламентам заводов изготовителей различных брендов автомобилей, соответственно ни один дилер не в праве снять с гарантии автомобиль, который проходит обслуживание в автосервисе «Тисс Авто».

5.​ Сможете ли вы провести ТО по стандартам и регламентам производителя?

Нет, не обязательно. Клиент сам вправе выбирать где ему покупать запасные части и расходные материалы. В автоцентре «Тисс Авто» есть склад с большим ассортиментом запасных частей и аксессуаров в наличии. Наши менеджеры помогут вам в выборе правильных запасных частей.

7.​ Что мне делать , если официальный дилер отказывает мне в гарантии , несмотря на то , что я соблюдал все , указанные выше требования?

Уважаемые, автовладельцы, запомните!

Обслуживание и ремонт автомобиля не у официального дилера не может влиять на отказ в гарантийном ремонте. Независимо от того, где Вам производили ремонт, обслуживание или замену запасных частей, изготовитель обязан провести для Вас, в случае необходимости, гарантийный ремонт. Единственной причиной в отказе по гарантийному ремонту, в случае обслуживания не у официального дилера, может стать результат независимой экспертизы, который подтвердит, что неисправность возникла в результате некачественного обслуживания или ремонта.

Специалисты автосервиса «Тисс Авто» обладают необходимой квалификацией и оборудованием, для того, чтобы качественно и в срок произвести обслуживание и ремонт Вашего автомобиля и не допустить возникновения неисправностей.

Мы всегда рады видеть Вас в нашем автосервисе! Приглашаем на техобслуживание по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 212. Тел. 299−000

Наши гарантии — Ваш комфорт!