Автоцентр АНТ дает возможность приобрести популярные автомобили — бестселлеры с максимальными скидками и выгодными условиями , потому что только 16 ноября во всех Автоцентрах АНТ большая распродажа на весь склад автомобилей Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun.

Где и когда выгодно купить новый автомобиль? Ответ прост. В Автоцентре АНТ .

Мечтали о Hyundai CRETA Rock Edition? Отличный выбор! Полный набор зимних опций: обогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

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Всегда желали стать обладателем нафаршированного технологиями Nissan X-Trail? Для алтайской зимы это очень актуально. Интеллектуальная система all-mode 4×4-i позволяет не только штурмовать любые косогоры, но и мгновенно подстраивается под дорожную ситуацию, будь то снег, лед или лужи.

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Задумались о семейном автомобиле? Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные.

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Нужен премиальный короссовер Hyundai Santa Fe? А может быть здоровяк Infiniti QX80 NEW? Или что-то из дружной семейки Mitsubishi: Pajero, Pajero Sport, Outlander, Eclipse Cross, L200, ASX?

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А может смотрите в сторону седанов? Пожалуйста — Datsun on-DO или мегапопулярный Hyundai Solaris. Нравятся хетчбеки? Тогда Datsun mi-DO.

Datsun mi-DO. Автоцентр АНТ. Datsun on-DO. Автоцентр АНТ.

Любые модели Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun — без проблем! Без проблем и со скидкой.

Поэтому если вы задавались вопросами «Когда и где обменять или приобрести новый автомобиль», то время пришло. Ждем вас 16 ноября в Автоцентре АНТ с 9−00 до 16−00.

Также 16 ноября будут доступны выгодные кредитные предложения со ставкой от 0,1%.*.

А например, «Сетелем банк» предоставит -1% от ставки в рамках Дня рождения Сбербанка.***

Кстати, сюрпризы на этом не заканчивается.⠀

При приобретении автомобилей Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun вы получаете зимний комплект в подарок.*

А если вы выбираете автомобиль для бизнеса, наши специалисты найдут оптимальное решение по финансированию, которое наилучшим образом будет соответствовать вашим потребностям (сделают предложение по покупке автомобиля в лизинг).

Не упустите большую распродажу Автоцентра АНТ! Встречайте Новый 2020 год на новом автомобиле!

*Подробности акции в автоцентрах АНТ. Количество акционных предложений ограничено. Предложение действует на автомобили в наличии. Организатор акции: ООО «АНТ 2000», ООО «АНТ Импорт», ООО «АНТ Холдинг».

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