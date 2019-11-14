Где и когда выгодно купить новый автомобиль?

Мечтали о Hyundai CRETA Rock Edition? Отличный выбор! Полный набор зимних опций: обогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.
Всегда желали стать обладателем нафаршированного технологиями Nissan X-Trail? Для алтайской зимы это очень актуально. Интеллектуальная система all-mode 4×4-i позволяет не только штурмовать любые косогоры, но и мгновенно подстраивается под дорожную ситуацию, будь то снег, лед или лужи.
Задумались о семейном автомобиле? Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные.
Нужен премиальный короссовер Hyundai Santa Fe? А может быть здоровяк Infiniti QX80 NEW? Или что-то из дружной семейки Mitsubishi: Pajero, Pajero Sport, Outlander, Eclipse Cross, L200, ASX?
А может смотрите в сторону седанов? Пожалуйста — Datsun on-DO или мегапопулярный Hyundai Solaris. Нравятся хетчбеки? Тогда Datsun mi-DO.
Любые модели Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun — без проблем! Без проблем и со скидкой.
Поэтому если вы задавались вопросами «Когда и где обменять или приобрести новый автомобиль», то время пришло. Ждем вас 16 ноября в Автоцентре АНТ с 9−00 до 16−00.
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А например, «Сетелем банк» предоставит -1% от ставки в рамках Дня рождения Сбербанка.***
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При приобретении автомобилей Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun вы получаете зимний комплект в подарок.*
А если вы выбираете автомобиль для бизнеса, наши специалисты найдут оптимальное решение по финансированию, которое наилучшим образом будет соответствовать вашим потребностям (сделают предложение по покупке автомобиля в лизинг).
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*** Скидка 1% на ставку доступна по автокредиту «Сетелем Банк» ООО, при его оформлении с 11 по 17 ноября 2019 года. «Сетелем Банк» №лицензии 2168 от 27.06.2013.