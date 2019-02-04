Где в Европе на одну зарплату можно купить бензина больше, чем в России

В России самый дешевый бензин в Европе. Однако если составить рейтинг по количеству автомобильного топлива, которое можно купить на среднюю зарплату, россияне оказывают только на 20 месте среди других европейцев, пишет РИА Новости.

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.

В рейтинг, где посчитаны цены на топливо в 32 европейских странах, был внесен еще и Казахстан, где цена на бензин намного ниже российских. Учитывались данные по состоянию на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря. Сравнивались цены на 95-й бензин.

Где бензин дешевле

В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. Россия с 45 рублями за литр идет на втором месте. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля. За ней следует Украина — 72,1 рубля.

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

Где дизтопливо дороже

Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля).

Самый дорогой дизель в Норвегии — 114,5 рубля за литр. Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 105 рублей.

Кто может себе позволить больше бензина

Если учитывать размер зарплат, то рейтинг выглядит иначе.

На первом месте по количеству бензина, который может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург (более трех тысяч литров). В этой стране цены на топливо относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие.

Лидерами по доступности топлива также являются Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Россия расположилась на 20-м месте рядом с Эстонией и Португалией. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 826 литров 95-го бензина.

Последнее место занимает Украина, жители которой могут приобрести лишь 247 литров топлива, что в 12 раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 3,3 раза меньше, чем в России.

Среди аутсайдеров также Румыния, Болгария, Латвия и Белоруссия.