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Автоновости

Генератор эмоций и адреналина продают в Сибири за 2 млн рублей. Речь о багги

Багги BRP Maverick продают в Красноярске за два млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Багги.
Багги.
«Авито»

Багги Maverick X3 X RC сочетает в себе лучшие технические решения версии X-RS и элементы комплектации версии X MR. В России это самая универсальная версия Maverick X3.

«Это не машинка. Это генератор эмоций, адреналина и драйва», — отмечает продавец.

При замене резины и установке шноркелей он не уступит XMR, при этом не сильно отстает от X-RS на открытой пересеченной местности.

Техническое совершенство отразилось и на внешности. X RC является самым красивым багги от BRP.

Широкая колея в сочетании с 32 дюймовыми шинами Maxxis Liberty и цветовым сочетанием графики выглядит фантастически.

Ранее сообщалось, что прошлогоднюю новинку продают за 495 тыс. рублей.

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