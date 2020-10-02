ГИБДД напугала штрафами «гонщиков» на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Несмотря на ограничения, на указанном участке водители превышают допустимую скорость, отметили в ГИБДД. Для профилактики правонарушений и недопущения ДТП на шоссе в круглосуточном режиме дежурят экипажи ДПС, ведется фиксация нарушений специальными техническими средствами в автоматическом режиме.
Скоростной режим 40 км/ч установили до окончания ремонтных работ.
«Кроме этого, на перекрестке с улицей Кутузова помимо скоростного режима, осуществляется фиксация таких нарушений ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, при запрещающем сигнале светофора, нарушения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой „Направления движения по полосам“», — предупредили в ГИБДД.
Напомним, шоссе Ленточный бор увеличивают до четырех полос. Дорожники уже приступили к монтажу освещения, укреплению обочин, устройству автобусных остановок с заездными карманами и так далее.
Полностью ремонт завершат до конца года.