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Автоновости

ГИБДД напугала штрафами «гонщиков» на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Водители нарушают скоростной режим на шоссе Ленточный бор в Барнауле где идет ремонт, но по просьбам жителей разрешили движение в обоих направлениях. В городской Госавтоинспекции предупредили, что быстрее 40 км/ч там ехать нельзя.

Скорость.
Скорость.
CCO

Несмотря на ограничения, на указанном участке водители превышают допустимую скорость, отметили в ГИБДД. Для профилактики правонарушений и недопущения ДТП на шоссе в круглосуточном режиме дежурят экипажи ДПС, ведется фиксация нарушений специальными техническими средствами в автоматическом режиме.

Скоростной режим 40 км/ч установили до окончания ремонтных работ.

«Кроме этого, на перекрестке с улицей Кутузова помимо скоростного режима, осуществляется фиксация таких нарушений ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, при запрещающем сигнале светофора, нарушения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой „Направления движения по полосам“», — предупредили в ГИБДД.

Напомним, шоссе Ленточный бор увеличивают до четырех полос. Дорожники уже приступили к монтажу освещения, укреплению обочин, устройству автобусных остановок с заездными карманами и так далее.

Полностью ремонт завершат до конца года.

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