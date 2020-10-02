ГИБДД напугала штрафами «гонщиков» на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Водители нарушают скоростной режим на шоссе Ленточный бор в Барнауле где идет ремонт, но по просьбам жителей разрешили движение в обоих направлениях. В городской Госавтоинспекции предупредили, что быстрее 40 км/ч там ехать нельзя.