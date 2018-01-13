В центре Барнаула перекрыли улицу из-за порыва воды

В Барнауле затопило пр. Красноармейский около торгово-офисного центра "Плаза". Из-за порыва воды сотрудники госавтоинспекции перекрыли проезжую часть, сообщили в пресс-службе управления.
По данным барнаульской Госавтоинспекции, движение перекрыто на пр. Красноармейском около дома №14. по четно стороне от ул. Короленко до ул. Никитина.
Автомобилистам придется искать другие пути объезда, пока не устранят причину аварии.
Читатель altapress.ru сообщил, что вода бежала по четной стороне пр. Красноармейский примерно от ТОЦ "Плаза" до Спартака еще вечером примерно в 19.15.
По поданным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, движение общественного транспорта в сторону пр. Строителей будет организовано по следующей схеме: пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина — ул. Никитина — пр. Красноармейский, далее — по маршруту. В обратном направлении без изменения.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.