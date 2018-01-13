В центре Барнаула перекрыли улицу из-за порыва воды

По данным барнаульской Госавтоинспекции, движение перекрыто на пр. Красноармейском около дома №14. по четно стороне от ул. Короленко до ул. Никитина.

Автомобилистам придется искать другие пути объезда, пока не устранят причину аварии.

Читатель altapress.ru сообщил, что вода бежала по четной стороне пр. Красноармейский примерно от ТОЦ "Плаза" до Спартака еще вечером примерно в 19.15.

По поданным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, движение общественного транспорта в сторону пр. Строителей будет организовано по следующей схеме: пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина — ул. Никитина — пр. Красноармейский, далее — по маршруту. В обратном направлении без изменения.

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