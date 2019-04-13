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Автоновости

ГИБДД Барнаула разыскивает неизвестного водителя, который врезался в три машины и скрылся

Госавтоинспекция города Барнаула разыскивает очевидцевДТП, участники которых скрылись с места.

Дорожно транспортное происшествие.
Дорожно транспортное происшествие.
СС0

7 апреля, в 23:20 на ул. Чайковского, в районе дома № 47, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался три машины — Toyota Allex, Nissan Patrol и Honda Integral. Водитель покинул место аварии.

8−9 апреля, в период с 19:30 до 10:30 следующего дня на ул. 50 лет СССР, в районе дома № 16, неустановленный автомобиль врезался в Toyota Camry. Неустановленный водитель покинул место ДТП.

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят просьба сообщить по телефонам: 393−605, 393−548 либо 391−090, 393−555, или 02

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