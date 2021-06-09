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Автоновости

ГИБДД понравилась идея снизить скорость в городах до 30 км/ч

ГИБДД поддержала идею о снижении скорости до 30 км/ч внутри населенных пунктов и городов, передает ТАСС.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — отметил Митрошин.

При этом он акцентировал внимание на том, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.

«Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять», — привел пример представитель МВД.

По его словам необходимо индивидуально изучать каждую ситуацию, а в целом в «нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей».

Ранее столичная ГИБДД поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города.

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