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ГИБДД предупреждает барнаульских водителей о непогоде

Госавтоинспеция Барнаула обращает внимание автомобилистов на необходимость соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах в непогоду. В Алтайском крае 8 и 9 декабря будет идти снег, местами метели.

Пробка утром 8 декабря 2020 года в Барнауле.
Пробка утром 8 декабря 2020 года в Барнауле.
vk.com/barneos22

Чтобы избежать ДТП и заторных ситуаций Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров при перестроении и торможении, а также выполнять предписания дорожных знаков и указания инспекторов ДПС.

Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными, соблюдать ПДД при переходе дороги.

«Уважаемые водители и пешеходы, неблагоприятные погодные условия требуют от вас еще большей концентрации внимания на проезжей части. Будьте взаимно вежливыми на дороге!» — обращаются к автолюбителям сотрудники ГИБДД.

Как ранее писал altapress.ru, в Алтайском крае днем 8 декабря в северных районах, ночью 9 декабря на большей части территории ожидается снег, временами сильный снег, местами метели, снежные заносы, усиление вера до 15−20 м/с.

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