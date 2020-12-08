ГИБДД предупреждает барнаульских водителей о непогоде

Чтобы избежать ДТП и заторных ситуаций Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров при перестроении и торможении, а также выполнять предписания дорожных знаков и указания инспекторов ДПС.
Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными, соблюдать ПДД при переходе дороги.
«Уважаемые водители и пешеходы, неблагоприятные погодные условия требуют от вас еще большей концентрации внимания на проезжей части. Будьте взаимно вежливыми на дороге!» — обращаются к автолюбителям сотрудники ГИБДД.
Как ранее писал altapress.ru, в Алтайском крае днем 8 декабря в северных районах, ночью 9 декабря на большей части территории ожидается снег, временами сильный снег, местами метели, снежные заносы, усиление вера до 15−20 м/с.