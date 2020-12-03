ГИБДД в Барнауле открыла услугу предварительной записи на регистрацию автомобилей

Напомним, ранее барнаульцы жаловались на большие очереди при постановке автомобилей на учет. В отдельные дни такие очереди насчитывали до 70 человек.
В ГИБДД тогда сообщили, что проблемы граждан вызваны сбоем на портале «Госуслуги», а также тем, что начиная с августа выросло число желающих зарегистрировать автомобиль.
Теперь в регистрационном органе пытаются решить проблему за счет предварительной записи.
Запись будет осуществляться с 4 декабря по телефонам:
— 393−663, 393−664, 393−665 (по вопросам замены водительских удостоверений),
— 336−765 (по вопросам регистрации транспортных средств).
Также установлен график приема звонков:
Понедельник, суббота — выходной.
Вторник: с 9.00 до 20.00, обед с 14 до 15 часов.
Среда — пятница: с 9.00 до 18.00, обед с 13 до 14 часов.
Четверг — суббота: с 9.00 до 17.00, обед — с 13 до 14 часов.
Первый четверг месяца день профилактики.