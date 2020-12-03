ГИБДД в Барнауле открыла услугу предварительной записи на регистрацию автомобилей

В Барнауле с 4 декабря в РЭО ГИБДД откроется предварительная запись на получение государственной услуги по регистрации транспорта, выдаче или замене водительских удостоверений.

Барнаульцы в очереди на регистрацию транспортного средства.

Напомним, ранее барнаульцы жаловались на большие очереди при постановке автомобилей на учет. В отдельные дни такие очереди насчитывали до 70 человек.

В ГИБДД тогда сообщили, что проблемы граждан вызваны сбоем на портале «Госуслуги», а также тем, что начиная с августа выросло число желающих зарегистрировать автомобиль.

Теперь в регистрационном органе пытаются решить проблему за счет предварительной записи.

Запись будет осуществляться с 4 декабря по телефонам:

— 393−663, 393−664, 393−665 (по вопросам замены водительских удостоверений),

— 336−765 (по вопросам регистрации транспортных средств).

Также установлен график приема звонков:

Понедельник, суббота — выходной.

Вторник: с 9.00 до 20.00, обед с 14 до 15 часов.

Среда — пятница: с 9.00 до 18.00, обед с 13 до 14 часов.

Четверг — суббота: с 9.00 до 17.00, обед — с 13 до 14 часов.

Первый четверг месяца день профилактики.