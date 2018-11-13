ГИБДД: в России не вводили штрафы за отстутсвие зимней резины

12 ноября в ГИБДД заявили, что у ведомства нет оснований наказывать административным штрафом водителей за отсутствие зимней резины на автомобилях в холода, передает ТАСС.

Накануне вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В них сказано, что с 11 ноября изменились требования о комплектации зимними шинами в зимний период исключительно легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 т, а также о недопущении установки на одну ось транспортного средства шин разных моделей.

Однако, это не означает, что наступает административная ответственность за эксплуатацию машин указанных типов, не укомплектованных зимними шинами в зимнее время, в Кодексе об административных правонарушениях не установлена, разъяснили в ГИБДД.

Нововведения в техрегламенте возбудили слухи о том, что водителей машин без зимней резины начнут штрафовать. Однако эти опасения оказались напрасными.