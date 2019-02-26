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Автоновости

В России планируют ввести электронные водительские права уже через год

Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников, сообщили «РИА Новости».

Автомобиль. Водитель. Руль.
Автомобиль. Водитель. Руль.
СС0

По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил он.

Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

В декабре прошлого года источник в правительстве рассказал РИА Новости, что МВД хочет отказаться от идеи «вшивать» чипы в права и свидетельства о регистрации транспортных средств в пользу идеи оцифровки этих документов.

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