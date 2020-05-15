Глава Барнаула оценил, как дорожники работают на самых сложных объектах нацпроекта

Глава Барнаула Вячеслав Франк 15 мая провел выездное совещание по выполнению дорожных работ в краевой столице. Особое внимание было уделено реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На некоторых объектах, попавших под этот проект, работы могут быть завершены досрочно.

Барнаульский градоначальник оценил ход работ, которые ведутся на одном из самых масштабных и сложных объектов дорожного строительства последних двух лет — реконструкцию улицы Попова.

В 2019 году здесь осуществили первоначальный этап реализации проекта — построили ливневую канализацию, переустроили сети водоснабжения и водоотведения, выполнили щебеночное основание дороги.

«Объект очень сложный, но очень значимый для города. Реконструкция увеличит пропускную способность дороги. Всего на реконструкцию участка улицы Попова за два года будет направлено порядка 600 млн рублей. Ведутся работы не только по реконструкция дорожного полотна. Проектом предусмотрены работы по озеленению, устройству освещения, переустройству трамвайных путей», — сказал Вячеслав Франк.

Он также выразил надежду на то, что объект будет выполнен качественно и в срок. Так, уже в середине июня подрядчик намерен завершить работы на северной стороне улицы, открыть движение транспорта и приступить к работам на южной части.

Директор компании-подрядчика ООО ПСК «Индустрия» Валерий Багдасарян, в свою очередь, отметил, что в случае, если дорожникам повезет с погодой, все работы на объекте завершат уже в сентябре.

Также масштабные работы в рамках реконструкции улицы Попова проводятся и на путепроводе через железнодорожные пути.

Глава городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев подчеркнул, что относительно этого объекта вообще можно сказать, что строится новый мост.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

«На эти цели направлено 30 млн рублей из городского бюджета в 2019 году и 30 млн рублей в 2020 году — в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. В настоящее время выполняются работы по ремонту северной части путепровода — выполнен подъем пролетных строений северной и центральной частей, устройство монолитной плиты усиления под трамвайным полотном, гидроизоляции на северной части, устройство тротуарных блоков и перильных ограждений, защитного слоя из бетона, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. К ремонту южной части путепровода планируется приступить в июне».

В Индустриальном районе краевой столицы в рамках реализации городской инвестиционной программы в данный момент завершается строительство участка автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна, от дома № 99 до улицы Взлетной.

Это очень важный для города инфраструктурный объект. За последние годы здесь было построено несколько участков.

«Мы завершаем строительство улицы Солнечная Поляна. Участок от дома № 99 до улицы Взлетной протяженностью 207 метров строится в рамках городской адресной инвестиционный программы. На эти цели направлено 27 млн рублей из городского бюджета. В конце мая — начале июня работы здесь будут завершены и улицу откроют для движения», — отметил градоначальник.

Сегодня компания-подрядчик в лице «Алтайдорстроя» ведет здесь работы по устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетона и установке бордюрного камня. Позже будет выполнено озеленение улицы, высажены крупномерные деревья, установлены опоры освещения.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

По словам главы Индустриального района Сергея Татьянина, строительство дорожного участка позволит решить сразу несколько вопросов и обеспечить жителям микрорайона более комфортные условия.

«На протяжении пять лет в микрорайоне сохранялась угроза подтопления талыми водами домов по улице Солнечная Поляна, 103, 105, 111 и Взлетная, 58. С завершением строительства дороги заработает ливневая канализация, которая исключит возможность подтопления жилых домов. Также появится хороший подъезд к этим домам со стороны улицы Взлетной», — уточнил районный глава.

В целом, сегодня в Барнауле дорожники вышли на 19 объектов нацпроекта, а на четырех объектах работы уже завершены.

Что касается текущего ремонта дорог Барнаула, то на данный момент выполнено около 30% запланированных объемов работ. Полностью эту кампанию предполагается завершить до 1 июля.