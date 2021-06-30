Глава Hyundai рассказал, когда в городах появятся первые летающие автомобили

По словам Майкла Коула, компания Hyundai направила «очень значительные инвестиции» в городской воздушный транспорт. «Мы считаем, что это действительно часть будущего», — подчеркнул Коул.
Как пишет издание, Hyundai продемонстрировала свою концепцию летающего автомобиля на выставке в Лас-Вегасе еще в 2020 году. Компания также участвует в строительстве первого в Великобритании аэропорта без взлетно-посадочной полосы, который откроется уже в 2021 году.
В августе прошлого года британская компания Vertical Aerospace представила концепцию воздушного такси E-Taxi, которое может совершить 76-километровую поездку всего за 30 минут.
В России тоже планируют запустить летающее такси к 2025 году. Правда, по сути это будет пассажирский дрон, способный поднять в воздух двух людей. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии, пишет lenta.ru