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Автоновости

Главный конвейер встал на «АвтоВАЗе»

«АвтоВАЗ» начинает рабочую неделю с простоев на заводе, сообщает паблик «Нетипичный «АвтоВАЗ» во «ВКонтакте» со ссылкой на заводской приказ.

Владимир Путин принял участие в церемонии запуска серийного производства автомобиля "Лада-Ларгус" на АвтоВАЗе.
Владимир Путин принял участие в церемонии запуска серийного производства автомобиля "Лада-Ларгус" на АвтоВАЗе.
Пресс-служба председателя правительства РФ

С 4 октября в простое находятся два автосборочных подразделения.

Работы не будут вестись на линии В0, на которой производятся модели Lada Largus и XRay, а также две модели Renault — Logan и Sandero, говорится в сообщении сообщества, пишет Газета.Ru.

В таком режиме B0 останется до 5 октября.

Кроме того, до 6 октября будет остановлено сборочно-кузовное производство автомобилей семейства Lada Granta (главный конвейер). Производство внедорожников Lada Niva будет вестись по обычному графику.

Информацию о простоях подтвердили представители завода.

Сборочные линии на «АвтоВАЗе» работают с перебоями с лета этого года. В компании объявляли, что испытывают нехватку поставок необходимых электронных компонентов.

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