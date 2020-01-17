Главу алтайского минтранса едва не унесло ветром во время обращения к автомобилистам

Министр транспорта Алтайского края записал видеообращение к автомобилистам, в котором предупредил об опасности поездок в сильную метель. В видео чиновник стоит на дороге Барнаул — Рубцовск.

Обращение опубликовано в официальном аккаунте минтранса в Instagram. Сквозь пургу едва слышно, как министр предупреждает о сложных погодных условиях и просит воздержаться от поездок до улучшения обстановки.

«Призываем водителей отказаться от поездок за город! На данный момент погодные условия являются крайне опасными! Если все же вам пришлось выехать на трассу, просим включить аварийные световые сигналы для лучшей идентификации авто на дороге», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в 12 км от Павловска в массовую аварию попало более 10 машин. На дорогах практически нулевая видимость.