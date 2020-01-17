Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Главу алтайского минтранса едва не унесло ветром во время обращения к автомобилистам

Министр транспорта Алтайского края записал видеообращение к автомобилистам, в котором предупредил об опасности поездок в сильную метель. В видео чиновник стоит на дороге Барнаул — Рубцовск.

Александр Дементьев.
Александр Дементьев.
instagram.com/mintrans22/

Обращение опубликовано в официальном аккаунте минтранса в Instagram. Сквозь пургу едва слышно, как министр предупреждает о сложных погодных условиях и просит воздержаться от поездок до улучшения обстановки.

«Призываем водителей отказаться от поездок за город! На данный момент погодные условия являются крайне опасными! Если все же вам пришлось выехать на трассу, просим включить аварийные световые сигналы для лучшей идентификации авто на дороге», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в 12 км от Павловска в массовую аварию попало более 10 машин. На дорогах практически нулевая видимость.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость