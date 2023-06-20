Глянцевый гигант. Infiniti QX80 с безупречным салоном продают за 3,5 млн рублей в Барнауле

Infiniti QX80 2015 года выпуска продают за 3,5 млн рублей в Барнауле. Автомобиль примечателен размерами и красивым внутренним салоном.

Infiniti QX80 с безупречным салоном продают за 3,5 млн рублей в Барнауле

Размеры автомобиля внушительные - 5290 на 2030 на 1925, а весит он почти 2,8 тонн. Такой гигант передвигается на мощном двигателе серии VK56VD.

Кузов автомобиля отличается строгой квадратной формой. Он выкрашен в черный глянцевый цвет, перед украшает широкая решетка радиатора и усовершенствованные фары со светодиодами.

Салон отделан белой кожей и украшен вставками из темного дерева. Он оборудован системой климат-контроля, подогревами руля и сидений, камерами кругового обзора.

Примечательна аудиосистема премиум-класса Bose с 13 динамиками, а также встроенные мониторы в подголовники передних сидений для задних пассажиров.

Из плюсов автомобиля эксперты отмечают динамику, удобные органы управления, большую вместительность и мощный двигатель. Минусами же стали недостаточная обзорность, большие свесы и низкопрофильные колеса.

У Infiniti QX80 бензиновый двигатель на 5,6 л, автоматическая коробка передач и 405 лошадиных сил.