Глянцевый гигант. Infiniti QX80 с безупречным салоном продают за 3,5 млн рублей в Барнауле

Размеры автомобиля внушительные - 5290 на 2030 на 1925, а весит он почти 2,8 тонн. Такой гигант передвигается на мощном двигателе серии VK56VD.
Кузов автомобиля отличается строгой квадратной формой. Он выкрашен в черный глянцевый цвет, перед украшает широкая решетка радиатора и усовершенствованные фары со светодиодами.
Салон отделан белой кожей и украшен вставками из темного дерева. Он оборудован системой климат-контроля, подогревами руля и сидений, камерами кругового обзора.
Примечательна аудиосистема премиум-класса Bose с 13 динамиками, а также встроенные мониторы в подголовники передних сидений для задних пассажиров.
Из плюсов автомобиля эксперты отмечают динамику, удобные органы управления, большую вместительность и мощный двигатель. Минусами же стали недостаточная обзорность, большие свесы и низкопрофильные колеса.
У Infiniti QX80 бензиновый двигатель на 5,6 л, автоматическая коробка передач и 405 лошадиных сил.