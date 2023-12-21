21 декабря
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Автоновости

Голубенький "гелик" продают в Сибири за 22 млн рублей

Mercedes-Benz 2023 году выпуска продают за 22,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Голубенький "гелик" продают в Сибири за 22 млн рублей.
Голубенький "гелик" продают в Сибири за 22 млн рублей.
"Авито"

В отличие от иных серий транспортных средств торговой марки Mercedes-Benz, автомобили G-класса сохраняют свой уникальный внешний вид независимо от модификации, будь то заводская или высокопроизводительная от подразделения Mercedes-AMG, уже на протяжении нескольких десятилетий.

Модель G3a выпускалась с 1929 по 1935 год.

Уже по «кирпичному» силуэту и мощным колесам в Mercedes-Benz G-Класса проглядывается принадлежность к внедорожному автохозяйству.

Сравнивать старого вояку с седаном представительского класса, конечно, абсурд: для Gelandewagen уготована участь преодолевать ухабы.

Есть в нем, однако, много для городской жизни, например, тот же отличный обзор, обеспеченный высокой посадкой и внушительной площадью остекления.

Оставаться динамичным в транспортном потоке позволяет мощный двигатель, а благодаря высокому клиренсу и малым свесам забраться на бордюр – сущий пустяк.

Размеры у Mercedes-Benz G-Class совсем не от внедорожника – минусуем проблемы с парковкой.

У Mercedes бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 585 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что стильный Maybach в матовой расцветке продают за 50 млн рублей.

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