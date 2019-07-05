Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» посетили Новосибирск и рассказали о ралли «Шелковый путь»

Яркий автомобиль сразу привлек внимание автомобилистов. На вопросы водителей и журналистов охотно ответил механик команды «КАМАЗ-мастер» Ахмет Галяутдинов. Он участвует в гонке «Шелковый путь» в экипаже Сергея и Александра Куприяновых. Ахмет — опытный механик, в составе экипажа он дважды занимал призовые места и побеждал на чемпионатах России.
Ахмет Галяутдинов сообщил, что машина, участвующая в гонках, — отдельный проект команды, над которым работала большая группа специалистов. Спортивный грузовик воплощает все самое лучшее, что есть у мировых производителей. На нем экипаж направляется в Иркутск, где 6 июля стартует ралли-марафон «Шелковый путь».
Гонщикам предстоит проехать через три страны — Россия, Монголия и Китай. За десять дней 97 спортивным экипажам нужно будет преодолеть 5 тысяч километров, из них больше двух тысяч — по специальным скоростным участкам. Финиш состоится 16 июля в китайском Дуньхуане.
Ахмет рассказал, что каждая трасса ралли по-своему сложна, поэтому нужно всегда быть максимально сконцентрированным. Тяжелее всего даются участки в руслах рек, обычно сухие и жесткие. Во время движения весь экипаж ощущает сильную тряску.
Участники команды КАМАЗ-мастер" охотно показали свои грузовики, сфотографировались с поклонниками и раздали автографы. Особенно интересно было заглянуть в кабины спортивных машин и узнать, благодаря чему грузовики могут набирать высокую скорость.
Спортивный грузовик заметно быстрее остального транспорта, но на всех соревнованиях действует ограничение скорости в 140 км\ч, поэтому на двигателе стоят отсечки. Для гонок крайне важен выбор топлива, ведь нужно учитывать экстремальные условия ралли.
Екатерина Панова,
представитель дирекции международного ралли «Шелковый путь»:
«Шелковый путь» — это серьезное испытание для людей и для техники. Здесь нельзя доехать до финиша, работая вполсилы, ошибка человека или поломка техники может не только стоить победы, но и грозить серьезной опасностью в условиях бездорожья. И поэтому одна из ключевых составляющих успеха на ралли — надежное топливо. Топливо «Опти» соответствует всем требованиям техники, и мы выбираем его официальным топливным партнером ралли третий год подряд.
Мероприятие стало площадкой для общения любителей автоспорта, журналистов, спортсменов и экспертов. Специальным гостем стал Леонид Багдасаров — кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (НИУ). Он рассказал о том, какими бывают топливные присадки, о последствиях использования некачественного топлива и о том, почему нельзя доверять народным методам проверки топлива и бытовым приборам для определения октанового числа бензина.
Леонид Багдасаров высоко оценил дизель «Опти». В частности, он отметил, что его регулярное использование заметно уменьшает отложения на распределителях форсунок, снижает отложения на выпускных и впускных клапанах и позволяет заметно экономить расход.
Специалисты «Газпромнефть-Лаборатории» подробно рассказали о многоступенчатом контроле качества топлива. Так, например, когда топливо поступает на нефтебазу перед сливом в распределительный резервуар, оно проходит входной контроль качества. Кроме того, при формировании партии в резервуаре перед отгрузкой в бензовозы топливо проходит повторную проверку.
Ирина Григорьева,
начальник испытательного центра «Газпромнефть-Лаборатории»:
На основании результатов проверок выдается паспорт качества. Он сопровождает каждый бензовоз, который отгружается с резервуара на заправку. Любой водитель может потребовать предъявить на АЗС этот паспорт и посмотреть, каким топливом заправляют его автомобиль.
Отметим, что на этом контроль качества не заканчивается. При поступлении на АЗС топливо проходит еще одну проверку.
Эксперты не ограничились теорией и на глазах у присутствующих взяли из колонки пробы топлива «Дизель Опти» для проверки по основным параметрам. Гости встречи в режиме реального времени на большом экране смотрели трансляцию работы мобильной лаборатории. Проверка подтвердила, что топливо «Опти» соответствует всем требованиям Технического регламента Таможенного союза с большим запасом качества.
Перед отправкой в Иркутск представители команды «КАМАЗ-мастер» заправили грузовики. и под аплодисменты поклонников уехали с АЗС.
Ранее другая команда гонщиков пообщалась с фанатами на автограф-сессиях в Кемерово, Омске, Красноярске. Встречи также проводили на АЗС сети «Газпромнефть».