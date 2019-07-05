Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» посетили Новосибирск и рассказали о ралли «Шелковый путь»

Вечером 1 июля гонщики легендарной команды «КАМАЗ-мастер» остановились в Новосибирске, чтобы заправиться «Дизелем Опти» и пообщаться с болельщиками. Экипаж направляется в Иркутск, где стартует ралли-марафон «Шелковый путь». Участники команды рассказали об особенностях боевых грузовиков, а также о топливе, которым заправляют свои машины.

Яркий автомобиль сразу привлек внимание автомобилистов. На вопросы водителей и журналистов охотно ответил механик команды «КАМАЗ-мастер» Ахмет Галяутдинов. Он участвует в гонке «Шелковый путь» в экипаже Сергея и Александра Куприяновых. Ахмет — опытный механик, в составе экипажа он дважды занимал призовые места и побеждал на чемпионатах России.

Ахмет Галяутдинов сообщил, что машина, участвующая в гонках, — отдельный проект команды, над которым работала большая группа специалистов. Спортивный грузовик воплощает все самое лучшее, что есть у мировых производителей. На нем экипаж направляется в Иркутск, где 6 июля стартует ралли-марафон «Шелковый путь».

Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть»

Гонщикам предстоит проехать через три страны — Россия, Монголия и Китай. За десять дней 97 спортивным экипажам нужно будет преодолеть 5 тысяч километров, из них больше двух тысяч — по специальным скоростным участкам. Финиш состоится 16 июля в китайском Дуньхуане.

Ахмет рассказал, что каждая трасса ралли по-своему сложна, поэтому нужно всегда быть максимально сконцентрированным. Тяжелее всего даются участки в руслах рек, обычно сухие и жесткие. Во время движения весь экипаж ощущает сильную тряску.

Участники команды КАМАЗ-мастер" охотно показали свои грузовики, сфотографировались с поклонниками и раздали автографы. Особенно интересно было заглянуть в кабины спортивных машин и узнать, благодаря чему грузовики могут набирать высокую скорость.

Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть» Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть»

Спортивный грузовик заметно быстрее остального транспорта, но на всех соревнованиях действует ограничение скорости в 140 км\ч, поэтому на двигателе стоят отсечки. Для гонок крайне важен выбор топлива, ведь нужно учитывать экстремальные условия ралли.

Екатерина Панова,

представитель дирекции международного ралли «Шелковый путь»:

«Шелковый путь» — это серьезное испытание для людей и для техники. Здесь нельзя доехать до финиша, работая вполсилы, ошибка человека или поломка техники может не только стоить победы, но и грозить серьезной опасностью в условиях бездорожья. И поэтому одна из ключевых составляющих успеха на ралли — надежное топливо. Топливо «Опти» соответствует всем требованиям техники, и мы выбираем его официальным топливным партнером ралли третий год подряд.

Мероприятие стало площадкой для общения любителей автоспорта, журналистов, спортсменов и экспертов. Специальным гостем стал Леонид Багдасаров — кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (НИУ). Он рассказал о том, какими бывают топливные присадки, о последствиях использования некачественного топлива и о том, почему нельзя доверять народным методам проверки топлива и бытовым приборам для определения октанового числа бензина.

Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть» Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть» Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть»

Леонид Багдасаров высоко оценил дизель «Опти». В частности, он отметил, что его регулярное использование заметно уменьшает отложения на распределителях форсунок, снижает отложения на выпускных и впускных клапанах и позволяет заметно экономить расход.

Специалисты «Газпромнефть-Лаборатории» подробно рассказали о многоступенчатом контроле качества топлива. Так, например, когда топливо поступает на нефтебазу перед сливом в распределительный резервуар, оно проходит входной контроль качества. Кроме того, при формировании партии в резервуаре перед отгрузкой в бензовозы топливо проходит повторную проверку.

Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть»

Ирина Григорьева,

начальник испытательного центра «Газпромнефть-Лаборатории»:

На основании результатов проверок выдается паспорт качества. Он сопровождает каждый бензовоз, который отгружается с резервуара на заправку. Любой водитель может потребовать предъявить на АЗС этот паспорт и посмотреть, каким топливом заправляют его автомобиль.

Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть»

Отметим, что на этом контроль качества не заканчивается. При поступлении на АЗС топливо проходит еще одну проверку.

Эксперты не ограничились теорией и на глазах у присутствующих взяли из колонки пробы топлива «Дизель Опти» для проверки по основным параметрам. Гости встречи в режиме реального времени на большом экране смотрели трансляцию работы мобильной лаборатории. Проверка подтвердила, что топливо «Опти» соответствует всем требованиям Технического регламента Таможенного союза с большим запасом качества.

Контроль качества топлива. Архив компании «Газпромнефть»

Перед отправкой в Иркутск представители команды «КАМАЗ-мастер» заправили грузовики. и под аплодисменты поклонников уехали с АЗС.

Ранее другая команда гонщиков пообщалась с фанатами на автограф-сессиях в Кемерово, Омске, Красноярске. Встречи также проводили на АЗС сети «Газпромнефть».