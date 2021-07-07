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Госавтоинспекция Алтайского края попросила делать замечание детям, поливающим машины водой

Госавтоинспекция Алтайского края напомнила автомобилистам, что 7 июля отмечается день Ивана Купалы. Поэтому нужно быть предельно осторожными — дети могут окатить их машины водой, сообщает пресс-служба ведомства.

В Барнауле на Ивана Купала прошли "Мокрые войны". 7 июля 2014 года.
В Барнауле на Ивана Купала прошли "Мокрые войны". 7 июля 2014 года.
Анна Зайкова

Также сотрудники Госавтоинспекции попросили родителей провести с детьми воспитательную беседу и объяснить, что подобное веселое развлечение опасно — оно может привести к аварии, что неоднократно случалось в этот праздник.

«Подобные шалости не раз заканчивались серьезными дорожно-транспортными происшествиями, ведь вылитая из ведра на лобовое стекло автомобиля вода делает невидимыми для водителей как самих обливающих, так и других участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.

Прохожих же просят не быть равнодушными и делать замечание детям, обливающим машины.

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