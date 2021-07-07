Госавтоинспекция Алтайского края попросила делать замечание детям, поливающим машины водой

Также сотрудники Госавтоинспекции попросили родителей провести с детьми воспитательную беседу и объяснить, что подобное веселое развлечение опасно — оно может привести к аварии, что неоднократно случалось в этот праздник.
«Подобные шалости не раз заканчивались серьезными дорожно-транспортными происшествиями, ведь вылитая из ведра на лобовое стекло автомобиля вода делает невидимыми для водителей как самих обливающих, так и других участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.
Прохожих же просят не быть равнодушными и делать замечание детям, обливающим машины.