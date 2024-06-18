Госдума одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации ТС

Нововведения планируется внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».
Также предполагается разрешение водителям при продаже сразу снимать авто с учета в ГАИ, а не через 10 суток после обращения в ведомство.
Еще проект предлагает прекращать государственный учет транспортного средства по заявлению владельца машины по похищенному или угнанному авто.
Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали женщину, которая торговала поддельными документами.
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