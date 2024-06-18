Госдума одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации ТС

Государственная дума приняла законопроект, исключающий обязательного страхования гражданской ответственности из перечня обязательных документов для регистрации авто, сообщает "Газета.ru".

Нововведения планируется внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

Также предполагается разрешение водителям при продаже сразу снимать авто с учета в ГАИ, а не через 10 суток после обращения в ведомство.

Еще проект предлагает прекращать государственный учет транспортного средства по заявлению владельца машины по похищенному или угнанному авто.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали женщину, которая торговала поддельными документами.

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