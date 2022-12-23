Госдума приняла закон о регулировании сферы такси

Госдума приняла закон о комплексном регулировании сферы такси. Его опубликовали в думской базе данных.

Для такси хотят создать реестр и информационную систему работы с данными.

Закон регулирует отношения водителей и агрегаторов, а также нормы окраски машин.

Один из авторов поправок, депутат Госдумы Александр Толмачев подчеркивает, что к управлению такси не будут допускать россиян с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Самозанятым без учреждения юрлица или регистрации ИП разрешат заниматься извозом. Однако потребуется дополнительная страховка, чтобы при ДТП выплачивать компенсацию пассажиру.