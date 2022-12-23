Госдума приняла закон о регулировании сферы такси

Для такси хотят создать реестр и информационную систему работы с данными.
Закон регулирует отношения водителей и агрегаторов, а также нормы окраски машин.
Один из авторов поправок, депутат Госдумы Александр Толмачев подчеркивает, что к управлению такси не будут допускать россиян с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Об этом сообщает РИА Новости.
Самозанятым без учреждения юрлица или регистрации ИП разрешат заниматься извозом. Однако потребуется дополнительная страховка, чтобы при ДТП выплачивать компенсацию пассажиру.
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