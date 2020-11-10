Госпрограмма на Hyundai без ограничений в Автоцентре АНТ

Супер новость! Госпрограмма без ограничений! Минус 10 процентов на Хёндэ Солярис и Хёндэ Крета при оформлении в кредит в Автоцентре АНТ !* Прием заявок открыт по телефону горячей линии: (3852) 29−00−20.

Изменениями данной программы государственного субсидирования кредитов являются:

Отсутствие ограничений по максимальной стоимости автомобиля Хёндэ Солярис и Хёндэ Крета

Отсутствие каких-либо ограничений для клиентов по наличию детей или автомобилей в собственности.

Таким образом, для любого клиента, который оформит кредит в Сетелем, Совкомбанке или Русфинансбанке на указанные модели, будет доступна субсидия 10% от стоимости автомобиля.

Напоминаем , что продолжает также действовать Программа поддержки медицинских работников

что продолжает также действовать Программа поддержки медицинских работников Продолжает действовать специальный тариф 4,9% в рамках Hyundai Finance совместно с Совкомбанк.

Продолжает действовать программа «Авторассрочка»

Только до 30.11.2020 доступны выгоды:

Hyundai Creta от 838 800. с выгодой до 257 000р.

Hyundai Solaris от 594 000р. с выгодой до 229 000р.

Hyundai Elantra от 1 190 000р.с выгодой до 45 000р.

Hyundai Sonata от 1 489 000 с выгодой до 80 000р.

Hyundai Tucson Тусан от 1 544 000р. с выгодой до 95 000р.

Hyundai Santa Fe от 2 104 000р. с выгодой 135 000р.

Hyundai Н1 от 2 129 000р. с выгодой до 90 000р.

Количество автомобилей по акции ограничено. Подробности по т. (3852) 29−00−20 или по адресу: Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ Европа) — Автоцентр АНТ — единственный официальный дилер Hyundai в Алтайском крае.

*Ставка 4,9% - в рамках программы Hyundai Finance: Antivirus на новые автомобили Hyundai. КАСКО обязательно. Обязательно оформление страхования жизни.

Тариф по страхованию 5,5% от суммы кредита за каждый год страхования. Срок кредитования — 36 мес. Минимальный первоначальный взнос 50% от стоимости автомобиля.

Обязательно к подключению ФЗ — тариф 5,5%. Максимальная сумма кредита — 3 млн. руб. Кэшбек, опция «Остаточный платеж», рефинансирование — недоступно. Комплект документов — паспорт РФ.

**Скидка -10% по гос. программе распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Срок действия акции до 31.12.2020.