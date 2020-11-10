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10 ноября 3°C
Автоновости
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Госпрограмма на Hyundai без ограничений в Автоцентре АНТ

Супер новость! Госпрограмма без ограничений! Минус 10 процентов на Хёндэ Солярис и Хёндэ Крета при оформлении в кредит в Автоцентре АНТ!* Прием заявок открыт по телефону горячей линии: (3852) 29−00−20.

Автоцентр АНТ

Изменениями данной программы государственного субсидирования кредитов являются:

  • Отсутствие ограничений по максимальной стоимости автомобиля Хёндэ Солярис и Хёндэ Крета
  • Отсутствие каких-либо ограничений для клиентов по наличию детей или автомобилей в собственности.

Таким образом, для любого клиента, который оформит кредит в Сетелем, Совкомбанке или Русфинансбанке на указанные модели, будет доступна субсидия 10% от стоимости автомобиля.

  • Напоминаем, что продолжает также действовать Программа поддержки медицинских работников
  • Продолжает действовать специальный тариф 4,9% в рамках Hyundai Finance совместно с Совкомбанк.
  • Продолжает действовать программа «Авторассрочка»

Только до 30.11.2020 доступны выгоды:

  • Hyundai Creta от 838 800. с выгодой до 257 000р.
  • Hyundai Solaris от 594 000р. с выгодой до 229 000р.
  • Hyundai Elantra от 1 190 000р.с выгодой до 45 000р.
  • Hyundai Sonata от 1 489 000 с выгодой до 80 000р.
  • Hyundai Tucson Тусан от 1 544 000р. с выгодой до 95 000р.
  • Hyundai Santa Fe от 2 104 000р. с выгодой 135 000р.
  • Hyundai Н1 от 2 129 000р. с выгодой до 90 000р.

Количество автомобилей по акции ограничено. Подробности по т. (3852) 29−00−20 или по адресу: Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ Европа) — Автоцентр АНТ — единственный официальный дилер Hyundai в Алтайском крае.

Автоцентр АНТ— официальный дилер Hyundai

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Телефон: +7 (3852)29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

*Ставка 4,9% - в рамках программы Hyundai Finance: Antivirus на новые автомобили Hyundai. КАСКО обязательно. Обязательно оформление страхования жизни.

Тариф по страхованию 5,5% от суммы кредита за каждый год страхования. Срок кредитования — 36 мес. Минимальный первоначальный взнос 50% от стоимости автомобиля.

Обязательно к подключению ФЗ — тариф 5,5%. Максимальная сумма кредита — 3 млн. руб. Кэшбек, опция «Остаточный платеж», рефинансирование — недоступно. Комплект документов — паспорт РФ.

**Скидка -10% по гос. программе распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Срок действия акции до 31.12.2020.

Оформление кредитов по программам доступно через банки-партнеры — ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963 от 05.12.2014 г.), ООО «Сетелем банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г.), ООО «Русфинанс Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.). Предложение действует с 01.06.2020 по 30.06.2020 г., не является офертой.

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