Это серьезная государственная программа, которая разработана для повышения уровня благосостояния российских граждан и увеличения спроса и производства автомобилей в Российской федерации. Автомобильная промышленность обеспечена заказами, сотрудники компаний — стабильными рабочими местами и гарантированной заработной платой. А мы, российские граждане, можем приобрести новый автомобиль с выгодой до 10% от его стоимости, в случае соответствия требованиям кредитной программы.

Кто может воспользоваться выгодой госпрограммы льготного кредитования:

1. Первый автомобиль У клиента в собственности не было автомобилей (подтверждается заявлением).

2. Семейный автомобиль Клиент имеет одного или более несовершеннолетних детей (Подтверждается копией паспорта с соответствующими отметками или свидетельствами о рождении детей, а также заявлением).

3. Медработник Клиент является работником медицинской организации государственной системы здравоохранения (Подтверждается справкой 2-НДФЛ или справкой о доходах по форме Банка, а также заявлением).

4. Trade-in Киент в счет уплаты части первоначального взноса продает свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет, которым владел не менее 1 года. (Подтверждается копией ПТС сдаваемого в Trade-in авто и письмом ДЦ о приёме авто в Trade-in, а также заявлением).

Общее условие: клиент имеет водительское удостоверение и в 2019—2020 годах не получал и обязуется не получать автокредитов, кроме выдаваемого.

Наличие собственного автомобиля в современном мире — это необходимость. Комфортное и безопасное передвижение имеет важное практическое значение для многих семей в России. Остается только выбрать автомобиль наиболее полно воплощающий заданные критерии.

В официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул» требованиям госпрограммы соответствует автомобиль ŠKODA RAPID с двигателем 1,6MPi, производство РФ, стоимость до 1,5 млн. рублей, ПТС выдан не ранее 1 декабря 2019 г.

Преимущества, которые получат владельцы нового ŠKODA RAPID:

1. ŠKODA RAPID — сбалансированные пропорции , острые грани и яркий дизайн Уникальные стреловидные фары и узкие длинные задние фонари в кристаллическом дизайне. Пакет для плохих дорог включен в стандартное оснащение. Новая приборная панель, 2-спицевое рулевое колесо (в том числе с подогревом).Современные мультимедийные системы c диагональю дисплея до 8 дюймов.

2. Простор и вместительность ŠKODA RAPID поражают Исключительно просторный салон и широкие проемы дверей и невероятно вместительный багажник.

ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

3. Высокий уровень безопасности и комфорта ŠKODA RAPID Система контроля дистанции сперед (Front Assist), датчики парковки в переднем и заднем бамперах, система контроля курсовой устойчивости (ESC), функция автоматического торможения (Multi-Collision Brake) и Сервис ЭРА-ГЛОНАСС входят в стандартное оснащение.

4. ŠKODA RAPID — умные решения Два разъема USB-C на центральной консоли и еще два — в задней части салона. Система бесключевого доступа и пуска двигателя KESSY. Двусторонний коврик и фиксирующие элементы в багажном отделении.

ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ŠKODA RAPID по госпрограмме. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Официальный дилерский центр ŠKODA «АНТ Барнаул» рекомендует ŠKODA RAPID по госпрограмме! Это хорошо оснащенный семейный автомобиль, прекрасно подходит для российских дорог, сочетает в себе отличный дизайн, широкий спектр встроенных систем и ассистентов за разумные деньги. Стать обладателем нового ŠKODA RAPID стало еще проще по программам льготного кредитования «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Медработник» и «Trade-in».*

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA Rapid по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 месяцев 7,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит- 11,9%. ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение») в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ № 364 от 16.04.2015 . Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля — 20%; максимальный размер ОП при сроках от 24 мес. — 45%, при сроках от 25 до 36 мес. — 40%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля.