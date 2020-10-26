Кто может воспользоваться выгодой госпрограммы льготного кредитования:
У клиента в собственности не было автомобилей (подтверждается заявлением).
Клиент имеет одного или более несовершеннолетних детей (Подтверждается копией паспорта с соответствующими отметками или свидетельствами о рождении детей, а также заявлением).
Клиент является работником медицинской организации государственной системы здравоохранения (Подтверждается справкой 2-НДФЛ или справкой о доходах по форме Банка, а также заявлением).
Киент в счет уплаты части первоначального взноса продает свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет, которым владел не менее 1 года. (Подтверждается копией ПТС сдаваемого в Trade-in авто и письмом ДЦ о приёме авто в Trade-in, а также заявлением).
Общее условие: клиент имеет водительское удостоверение и в 2019—2020 годах не получал и обязуется не получать автокредитов, кроме выдаваемого.
Наличие собственного автомобиля в современном мире — это необходимость. Комфортное и безопасное передвижение имеет важное практическое значение для многих семей в России. Остается только выбрать автомобиль наиболее полно воплощающий заданные критерии.
В официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул» требованиям госпрограммы соответствует автомобиль ŠKODA RAPID с двигателем 1,6MPi, производство РФ, стоимость до 1,5 млн. рублей, ПТС выдан не ранее 1 декабря 2019 г.
Преимущества, которые получат владельцы нового ŠKODA RAPID:
Уникальные стреловидные фары и узкие длинные задние фонари в кристаллическом дизайне. Пакет для плохих дорог включен в стандартное оснащение. Новая приборная панель, 2-спицевое рулевое колесо (в том числе с подогревом).Современные мультимедийные системы c диагональю дисплея до 8 дюймов.
Исключительно просторный салон и широкие проемы дверей и невероятно вместительный багажник.
Система контроля дистанции сперед (Front Assist), датчики парковки в переднем и заднем бамперах, система контроля курсовой устойчивости (ESC), функция автоматического торможения (Multi-Collision Brake) и Сервис ЭРА-ГЛОНАСС входят в стандартное оснащение.
Два разъема USB-C на центральной консоли и еще два — в задней части салона. Система бесключевого доступа и пуска двигателя KESSY. Двусторонний коврик и фиксирующие элементы в багажном отделении.
Официальный дилерский центр ŠKODA «АНТ Барнаул» рекомендует ŠKODA RAPID по госпрограмме! Это хорошо оснащенный семейный автомобиль, прекрасно подходит для российских дорог, сочетает в себе отличный дизайн, широкий спектр встроенных систем и ассистентов за разумные деньги. Стать обладателем нового ŠKODA RAPID стало еще проще по программам льготного кредитования «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Медработник» и «Trade-in».*
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
- ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
- СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru
*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA Rapid по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 месяцев 7,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит- 11,9%. ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение») в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ № 364
Условия кредита действительны