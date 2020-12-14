Автосюрпризы. Новый год готовит приятные и не очень изменения правил для автомобилистов

Долгожданный новый год уже приготовил подарки, в том числе и автомобилистам. Какие-то они получат утром 1 января, другие — весной, но самый «скандальный» оставят на следующий год. Altapress.ru в кратком обзоре — об изменениях, которые грядут с началом 2021 года.

Обновление аптечки «Собери сам»

Минздрав России опубликовал приказ, который позволяет водителю самостоятельно собирать аптечку в автомобиль. Прежде водители были обязаны покупать уже укомплектованную аптечку, наполнение которой строго регламентировалось министерством.

Аптечка первой помощи. Александр Соколов

В силу приказ вступит 1 января 2021 года. С этого момента в заветном «чемоданчике» должны находиться обязательные предметы и те, что посчитает нужным положить сам водитель. Например, лекарственные препараты: антисептики, обезболивающие или средства для промывки глаз.

В октябре были подготовлены некоторые требования к комплектации самосборной аптечки.

В состав аптечки должны входить: устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»;

жгут;

четыре марлевых бинта ( размером 5×10 см);

размером 5×10 см); три марлевых бинта ( размером 7×14 см);

размером 7×14 см); две упаковки стерильных салфеток;

лейкопластырь фиксирующий рулонный ( размером не менее 2×500 см);

размером не менее 2×500 см); две одноразовые нестерильные медицинские маски;

две пары медицинских нестерильных перчаток ( размером не менее M).

На сегодняшний момент штраф за отсутствие аптечки или отдельных ее компонентов составляет 500 рублей. Водителям, которые приобрели аптечку старого образца, он не грозит, если срок годности набора не истек. Однако старые аптечки будут действительны только до 31 декабря 2024 года.

Транспортный налог

Неприятный сюрприз ожидает водителей, которые в 2020-м году купили автомобили до 3,5, 10 и 15 млн рублей. Из-за постоянного роста цен такие машины скоро могут оказаться в элитных списках, обеспечивающих повышенный налог на роскошь и дороговизну.

Самые дорогие авто на вторичном рынке Барнаула в августе 2020. Сайты частных объявлений.

Какие марки и модели авто попадут в этот список решит Минпромторг в 2021 году, основываясь на данных, которые им предоставят производители.

Например, если производитель предоставит данные, что на момент выпуска автомобиля его розничная цена была выше 3 млн рублей, то марка попадет в роскошный список. Дата покупки или приобретение авто по более низкой цене (например, по скидке) не влияет на формирование перечня.

Поэтому стоит приготовиться, что с 1 марта следующего года некоторые автовладельцы, купившие транспортное средство дешевле 3 млн рублей, будут платить налог «на роскошь».

Новые штрафы

Поправки в ПДД со списком неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, прошли общественные слушания, одобрены и ждут даты вступления в силу. Случится это 1 июня 2021 года.

С этого момента за нарушение ч.1. ст.12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей…» водитель будет оштрафован на 500 рублей.

«Обувь» не по сезону

Водителя оштрафуют, если он будет управлять ТС с неподходящими по сезону и размеру автомобиля шинами. Согласно поправкам, на летней резине нельзя ездить в зимние периоды, а на шипованной — летом. Но в силу разных климатических условий, за регионами остается право определять сроки начала и конца «сезона переобувки».

Зимняя шина. Дмитрий Лямзин

Запрещается устанавливать зимнюю резину только на одну ось или применять шины с разными параметрами (скорость, несущая способность, конструкция, размер, рисунок протектора и т.д.). Сотрудник ГИБДД также выпишет штраф, если высота протектора шины равна высоте индикатора износа.

К запрещенным также относятся поврежденные шины и диски. То есть если инспектор заметит пробои, порезы, расслоения на шине — штраф; если на диске будут отсутствовать болты и видны следы сварки — штраф.

Сбавьте тон , покажите козырек

Ветровое стекло должно пропускать 70% светового потока. У бронированных авто показатель ниже — 60%. Если технические требования не выполнены — вам будет штраф.

Ну что , пора снимать тонировку. Михаил Хаустов

Сотрудник ГИБДД также может оштрафовать за сломанный или отсутствующий козырек, неработающие стеклоочистители, стеклоомыватели и фароомыватели, трещины на лобовом стекле со стороны водителя и испорченное газобалонное оборудование.

Неправильный свет

Если при «сдаче задом» не будут работать стоп-сигналы, контурные и габаритные огни, штраф водителю обеспечен.

Тюнинг на оптике, не учтенный требованиями техрегламента, также чреват потерей 500 рублей. К таким могут быть отнесены наклеенные на фары бесцветные пленки или ксеноновые фары.

Неуправляемые руль и тормоза

Штраф заплатит водитель, управляющий автомобилем с самопроизвольным поворотом рулевого колеса. А также если машина испытывает трудности с подтеканием рабочей жидкости, работой штатного усилителя и свободным ходом рулевого колеса. То же касается проблем с торможением.

«Дорогущие анализы» перенесли на год

Под новогодними ветками оказались и приятные подарки. Например, Минздрав России решил перенести вступление в силу изменений в приказ «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств» с 1 января 2021 на 1 января 2022 года.

Задержание пьяного водителя , ДПС ГИБДД. gibdd.ru/r/22/news

Эти изменения касаются обязательной для всех водителей сдачи анализов на выявление психоактивных веществ и маркера CDT, который свидетельствует о возможном алкоголизме.

Планировалось, что изменения вступят в силу в ноябре 2019 года, но водители тогда были очень недовольны и бросились проходить медосвидетельствование до того, как ценник за справку не достигнет 7−8 тыс. рублей, вместо законных 500 рублей. Затем идею о внедрении новых анализов раскритиковал президент России Владимир Путин.

Инициативу перенесли на лето 2020-го, изменив условия, по которым теперь сдачу дорогостоящих анализов требовали только от «маркированных» CDT водителей. В новой редакции изменения должны были вступить в силу 1 января 2021 года. Однако в этот раз вмешался коронавирус.

Из пояснительной записки следует, что сейчас Минздрав осуществляет «проработку вопросов обеспечения баланса между совершенствованием механизмов раннего выявления употребления психоактивных веществ среди водителей (кандидатов в водители) транспортных средств и минимизацией рисков возникновения негативных социальных реакций со стороны освидетельствуемых лиц» и пророчит новый срок вступления в силу изменений 1 января 2022 года.

За год ведомство планирует найти способ предварительного выявления потенциальных алкоголиков, и как вновь не попасть в немилость общественности.