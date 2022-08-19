Гран-при российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» больше проводить не будут

«Мы больше не будем вести с организаторами Гран-при России никаких переговоров. Там больше не будет гонок», — цитирует исполнительного директора «Формулы-1» Стефано Доменикали Sky Sport, со ссылкой на Bild Sport.
Доменикале отметил, что деньги для организаторов гонок важны, но «они не единственное, на что мы обращаем внимание».
Уточняется, что контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года.
Что произошло
В марте «Формула-1» досрочно разорвала контракт на проведение Гран-при России, а Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об отмене российского этапа из-за геополитической ситуации, связанной с Украиной.
Автодром в Сочи
Ранее сообщалось, что уход за трассой «Формула 1» в Сочи обойдется в 100 млн рублей за год.