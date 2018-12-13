Громкая автопремьера под занавес года! Презентация нового NISSAN X-TRAIL пройдет в Автоцентре АНТ

В этот день автоцентр превратится в новогоднюю сказку, где для вас и ваших близких будет подготовлена торжественная презентация нового Nissan X-Trail с развлекательной программой, конкурсами и новогодними подарками от Автоцентра АНТ и партнеров мероприятия.
Для самых маленьких будет организована сказочная детская зона. Для самых творческих гостей мы подготовили мастер класс по изготовлению новогодних сувениров.
В этот день каждый желающий сможет пройти тест-драйв и почувствовать уникальные способности автомобилей Nissan. Для вас мы подготовили искусственные препятствия 4×4 и специальную труднопроходимую трассу приключений, где вы сможете лично проверить маневренность автомобилей на естественных внедорожных условиях.
Для всех гостей в этот день Автоцентр АНТ приготовил настоящее новогоднее чудо, которое бывает 1 раз в год — максимально выгодные условия на покупку автомобилей NISSAN.
Не упустите возможность отлично провести этот день, получить предпраздничные эмоции и впечатления, а также шанс въехать в Новый год на новом автомобиле!
Ждем вас 15 декабря 2018 г. в 12.00 по адресу: Павловский тракт, 249-е, тел.: 8 (3852) 28-22-22
В качестве партнеров нашего мероприятия выступили крупнейшие компании в своей области.
- «Магис Спорт» — это фитнес-клуб с комфортными условиями для тренировок как малышей, так и взрослых! В «Магис Спорт» Вас ждет не просто фитнес, а мотивация и возможности для достижения любых спортивных целей.
- StarLine сегодня — это 16 000 000 автовладельцев, уверенных в том, что найдут свой автомобиль там, где его оставили. Миссия StarLine — мы обеспечиваем жителей России и мира высоким уровнем безопасности на основе прогрессивных технологий мирового сообщества.
- Уже более 30 лет ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» производит продукцию, которая нравится, как жителям Алтайского края, так и других регионов России, кроме того продукция завода поставляется и за рубежи нашей Родины.
- «Трофей» — сеть розничных магазинов, работающая на рынке с 2010 года. Входит в Группу компаний «ТОНАР», являющуюся крупнейшим в России производителем товаров для рыбалки, охоты и туризма.
- Европлан признан лидером автолизинга в России на протяжении нескольких лет.
- «Гламелия» создаёт эксклюзивные букеты буквально для любого случая и оформляет залы к различным мероприятиям, включая оформление живыми цветами. «Гламелия» также занимается созданием интерьеров и оформлением мероприятий для корпоративных клиентов.
- Благодаря нестандартному подходу к процессу подготовки будущих водителей, широкому спектру услуг и социально направленной деятельности в сфере безопасности дорожного движения — БЦВВМ выделяется из общего числа стандартных автошкол Барнаула.