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Автоновости

Группа депутатов решила смягчить наказание за оставление места ДТП

Группа депутатов Госдумы РФ внесла на рассмотрение поправки в законодательство, предусматривающие введение нового наказания за оставление водителем места ДТП, сообщает РИА Новости.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

В случае принятия поправок за сокрытие с места аварии, не повлекшей серьезных последствий, водителям будет грозить штраф в размере 10 тыс. рублей, лишение права управления транспортными средствами до полутора лет или административный арест до 15 суток.

В настоящее время за оставление места ДТП водителям грозит лишение прав управления транспортным средством и арест на 15 суток. Однако авторы законодательной инициативы считают, что это не всегда оправдано.

«Имеются случаи, когда водитель может не знать, что он покидает место ДТП. Это может произойти на парковке, на дороге с высоким уровнем шума», — говорится в пояснительной записке к поправкам.

Кроме того, нередки случаи «автоподстав», когда под угрозой лишения прав и административного срока водителей вынуждают платить деньги мошенникам, пишет polit.ru.

С учетом этого предлагается предусмотреть возможность смягчения наказания.

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