Грузовик сбил металлоконструкцию и парализовал движение на подъезде к Барнаулу

Легковые автомобили еще могут проехать под рамкой, а вот грузовикам приходится двигать в объезд.
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31 января в Барнауле на Новосибирском тракте произошло ДТП с участием КамАЗа. Фура сбила рамку ограничителя высоты, которая перегородила дорогу, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
Легковые автомобили еще могут проехать под рамкой, а вот грузовикам приходится двигать в объезд.
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