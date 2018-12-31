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Грузовик сбил металлоконструкцию и парализовал движение на подъезде к Барнаулу

31 января в Барнауле на Новосибирском тракте произошло ДТП с участием КамАЗа. Фура сбила рамку ограничителя высоты, которая перегородила дорогу, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

ДТП на Новосибирском тракте под Барнаулом. 31 декабря 2018 года.
ДТП на Новосибирском тракте под Барнаулом. 31 декабря 2018 года.
https://vk.com/barneos22

Легковые автомобили еще могут проехать под рамкой, а вот грузовикам приходится двигать в объезд.

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