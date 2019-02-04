Грузовик слетел с трассы в Алтайском крае

Пользователи сообщают, что ДТП произошло на трассе Рубцовск — Барнаул в районе села Поспелиха. О пострадавших не сообщается
В ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
В Алтайском крае 3 февраля грузовик съехал с дороги в кювет, пишут очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».
Пользователи сообщают, что ДТП произошло на трассе Рубцовск — Барнаул в районе села Поспелиха. О пострадавших не сообщается
В ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
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