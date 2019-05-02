Грузовик столкнулся с трамваем в Барнауле

По слова свидетелей, грузовик отъезжал от почты и столкнулся с движущимся трамваем.
В результате трамваи встали между остановками «Телецентр» и «Ломоносова», добавляет ГТРК Алтай.
В ДТП никто не пострадал.
2 мая около 17:00 в Барнауле на Змеиногорском тракте грузовой автомобиль врезался в трамвай № 7. Фото с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.
По слова свидетелей, грузовик отъезжал от почты и столкнулся с движущимся трамваем.
В результате трамваи встали между остановками «Телецентр» и «Ломоносова», добавляет ГТРК Алтай.
В ДТП никто не пострадал.
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