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Автоновости

Губернатор: к 2030 году жители Алтайского края не должны умирать в ДТП

Губернатор Виктор Томенко заявил, что необходимо уменьшать число мест концентрации ДТП, перегруженных участков дорог, а также снижать смертность в авариях. К 2030 году она должна быть нулевой, передает его слова краевое правительство. Об этом губернатор сказал после заседания госсовета по вопросу развития автодорог под председательством Владимира Путина.

ДТП в Петропавловском районе. 18 августа 2016 года.
ДТП в Петропавловском районе. 18 августа 2016 года.
22.мвд.рф

На заседании руководители регионов обсуждали меры, которые будут способствовать развитию автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. Виктор Томенко заявил, что Алтайскому краю предстоит «за несколько лет пройти путь, который другие страны, даже успешные в решении этих вопросов, проходили буквально в течение десятилетий».

Причем сделать это нужно будет в условиях дефицита ресурсов, отметил Путин, а также губернаторам стоит «бывать на местах, разговаривать с людьми, слушать, воспринимать».

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Что касается обеспечения безопасности дорожного движения и снижения показателей смертности, то здесь нам необходимо уменьшить сегодняшние показатели примерно в три раза к 2024 году. Необходимо двигаться в направлении достижения нулевой смертности к 2030 году. Здесь предстоит провести сложный комплекс мероприятий, связанных прежде всего с изменениями в федеральном законодательстве и регулировании.

Кроме того, в Алтайском крае доля дорог, которые соответствуют нормативам, составляет 38%, а нужно, чтобы этот показатель превышал 50%. В первую очередь необходимо приводить в соответствие дороги в Барнаульской и Бийской агломерациях, где высокая концентрация жителей и транспорта, интенсивное движение, отметил Томенко.

«Мы также будем решать вопросы крупных населенных пунктов — таких как Рубцовск», — добавил губернатор.

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