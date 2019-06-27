Губернатор: к 2030 году жители Алтайского края не должны умирать в ДТП

Губернатор Виктор Томенко заявил, что необходимо уменьшать число мест концентрации ДТП, перегруженных участков дорог, а также снижать смертность в авариях. К 2030 году она должна быть нулевой, передает его слова краевое правительство. Об этом губернатор сказал после заседания госсовета по вопросу развития автодорог под председательством Владимира Путина.

На заседании руководители регионов обсуждали меры, которые будут способствовать развитию автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. Виктор Томенко заявил, что Алтайскому краю предстоит «за несколько лет пройти путь, который другие страны, даже успешные в решении этих вопросов, проходили буквально в течение десятилетий».

Причем сделать это нужно будет в условиях дефицита ресурсов, отметил Путин, а также губернаторам стоит «бывать на местах, разговаривать с людьми, слушать, воспринимать».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Что касается обеспечения безопасности дорожного движения и снижения показателей смертности, то здесь нам необходимо уменьшить сегодняшние показатели примерно в три раза к 2024 году. Необходимо двигаться в направлении достижения нулевой смертности к 2030 году. Здесь предстоит провести сложный комплекс мероприятий, связанных прежде всего с изменениями в федеральном законодательстве и регулировании.

Кроме того, в Алтайском крае доля дорог, которые соответствуют нормативам, составляет 38%, а нужно, чтобы этот показатель превышал 50%. В первую очередь необходимо приводить в соответствие дороги в Барнаульской и Бийской агломерациях, где высокая концентрация жителей и транспорта, интенсивное движение, отметил Томенко.

«Мы также будем решать вопросы крупных населенных пунктов — таких как Рубцовск», — добавил губернатор.