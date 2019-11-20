Халява кончилась: администрация барнаульского ТРЦ Galaxy сделала парковку платной

Барнаульские автолюбители получили предупреждения о новых правилах пользования крытой парковкой ТРЦ Galaxy. Теперь она будет работать круглосуточно, но на длительный срок — за деньги, сообщили в торговом центре.

Парковка в Galaxy стала для многих автовладельцев излюбленным местом, где на лютые морозы можно безопасно оставить машину. Администрация магазина решила ввести плату за стоянку, а также годовые и месячные абонементы для тех, кому удобно оставлять свой автомобиль на длительный срок.

На каждом въезде установили табло с обозначением имеющихся свободных машиномест (всего 1 700).

С 20 ноября новый порядок будет работать в тестовом режиме, без оплаты и учета времени. О полном переходе сообщат позднее.

Сколько стоит парковка?

Первые три часа — бесплатно.

За каждый последующий час 50 рублей при дневном тарифе и 100 рублей в час ночью.

Новые правила парковки в Galaxy. vk.com/galaxy_barnaul

Оплатить можно как наличными, так и в безналичной форме. На первом уровне есть четыре терминала.

При пользовании парковкой менее 15 минут будет также взиматься плата — это позволит сократить количество водителей, которые пытаются объехать пробку и затрудняют движение автомобилей на самом паркинге, считают в администрации магазина.

Прошлой зимой представители молла говорили, что в отличие от конкурентов в Galaxy принципиально не вводят платную парковку для тех, кто оставляет машину на длительное время, чтобы клиентам было удобно.