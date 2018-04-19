Дугин рассказал, когда на отремонтированной дороге в центре Барнаула уберут лужи

В 2018 году пешеходный переход около здания АлтГУ на перекрестке проспекта Ленина и улицы Молодежной переделают так, чтобы на нем не скапливалась вода. Такое поручение глава Барнаула Сергей Дугин дал дорожному комитету.
В 2017 году на ул. Молодежной заменили асфальт, но осталась старая проблема — в дождь "зебра" быстро уходит под воду. Пешеходам приходится обходить лужу, в том числе по проезжей части проспекта Ленина.
Сергей Дугин напомнил, что в 2018 году Молодежную будут благоустраивать по программе "Комфортная городская среда".
Сергей Дугин,
глава Барнаула:
— С учетом этого даю поручение в этом году сделать здесь достойный пешеходный переход. Там есть ливневка, но она сделана стоком на проспект Ленина, и с Молодежной вода не стекала. Сделаем уклоны и ликвидируем большую проблему.
После дождей вода скапливается и на другом оживленном перекрестке улицы Молодежной — с проспектом Красноармейским.
Антон Шеломенцев,
председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
— Будем мониторить ситуацию. Если проблема будет усугубляться, тоже будем принимать меры.
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