Дугин рассказал, когда на отремонтированной дороге в центре Барнаула уберут лужи

В 2017 году на ул. Молодежной заменили асфальт, но осталась старая проблема — в дождь "зебра" быстро уходит под воду. Пешеходам приходится обходить лужу, в том числе по проезжей части проспекта Ленина.

Сергей Дугин напомнил, что в 2018 году Молодежную будут благоустраивать по программе "Комфортная городская среда".

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

— С учетом этого даю поручение в этом году сделать здесь достойный пешеходный переход. Там есть ливневка, но она сделана стоком на проспект Ленина, и с Молодежной вода не стекала. Сделаем уклоны и ликвидируем большую проблему.

После дождей вода скапливается и на другом оживленном перекрестке улицы Молодежной — с проспектом Красноармейским.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

— Будем мониторить ситуацию. Если проблема будет усугубляться, тоже будем принимать меры.

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