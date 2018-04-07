Холодной весной – холодный асфальт: в Барнауле начался сезон ямочного ремонта

5-6 апреля муниципальный "Автодорстрой" начал заделывать образовавшиеся после зимы ямы на барнаульских дорогах. Для этого специалисты используют холодный асфальт. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.
Дорожники уже заделали ямы на проспекте Ленина на пересечениях с улицами Никитина, Димитрова и Пионеров.
Специалисты в работе использовали холодный асфальтобетон. В отличие от традиционного горячего асфальта, он содержит эластичные битумы. Благодаря этом такой асфальтобетон разрешено укладывать при температуре до минус 10 градусов.
Антон Шеломенцев,
председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула:
— При использовании такой смеси самое главное подготовить основание выбоины, просушить, прогреть, пролить битумом. Только после этого можно укладывать смесь. Но уже через тридцать минут после укладки на данном участке движение будет восстановлено.
Чиновник сообщил, что работать с холодным асфальтом дорожники будут до тех пор, пока среднесуточная температура не превысит плюс 5 градусов. После этого в ход пойдет горячий асфальтобетон.
В 2018 году на ямочный ремонт власти выделили 64 млн рублей. Это в разы меньше, чем в предыдущие годы.
В первую очередь дорожники ремонтируют наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для движения автомобильного потока.
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