Хоть здесь мы первые. Почему Алтайский край признан лидером по протяженности дорог

Росстат опубликовал данные о состоянии и протяженности автомобильных дорог общего пользования за 2019 год. Согласно этим данным, Алтайский край занимает первое место — 54,3 тыс. км. Далее идут автодороги Башкирии (48,6 тыс. км.), Московской области (43,5 тыс. км.), Краснодарского края (42,5 тыс. км.) и Самарской области (41,5 тыс. км).

Алтайское дорожное хозяйство по протяженности всегда входило в первую тройку. Но после учета различных небольших дорожных участков муниципального значения лидерство региона по этому показателю стало ощутимым.

Напомним, что дорожное хозяйство включает в себя дороги регионального (межмуниципального) и местного значения, федеральные трассы. В Алтайском крае это деление выглядит так:

Регионального значения — 16 165 км.

Федерального значения — 638 км.

Местного значения — 37 530 км.

Расширять Чуйский тракт начали на Алтае. uprdoraltay.ru.

В настоящее время крупнейшим инфраструктурным проектом в дорожной отрасли края является расширение Чуйского тракта до четырех полос. На модернизацию трассы федерального значения выделено 2 млрд рублей.

На данный момент работы ведутся на участках:

от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска — с 212 по 223 км;

на границе Тальменского и Первомайского районов , с 173 по 183 км.

Кроме дополнительных двух полос проект включает строительство двух площадок отдыха для водителей большегрузного транспорта, новые линии электроосвещения протяженностью 2,2 км в районе поселка Новый, а также строительство на протяжении 3 км разделительного барьерного ограждения и современной системы водоотвода.

Ввод в эксплуатацию этих участков планируют в ноябре 2021 года.