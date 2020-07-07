Хоть здесь мы первые. Почему Алтайский край признан лидером по протяженности дорог

Алтайское дорожное хозяйство по протяженности всегда входило в первую тройку. Но после учета различных небольших дорожных участков муниципального значения лидерство региона по этому показателю стало ощутимым.
Напомним, что дорожное хозяйство включает в себя дороги регионального (межмуниципального) и местного значения, федеральные трассы. В Алтайском крае это деление выглядит так:
- Регионального значения — 16 165 км.
- Федерального значения — 638 км.
- Местного значения — 37 530 км.
В настоящее время крупнейшим инфраструктурным проектом в дорожной отрасли края является расширение Чуйского тракта до четырех полос. На модернизацию трассы федерального значения выделено 2 млрд рублей.
На данный момент работы ведутся на участках:
- от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска — с 212 по 223 км;
- на границе Тальменского и Первомайского районов, с 173 по 183 км.
Кроме дополнительных двух полос проект включает строительство двух площадок отдыха для водителей большегрузного транспорта, новые линии электроосвещения протяженностью 2,2 км в районе поселка Новый, а также строительство на протяжении 3 км разделительного барьерного ограждения и современной системы водоотвода.
Ввод в эксплуатацию этих участков планируют в ноябре 2021 года.