Хроника безумия: почему барнаульские водители напоминают быка, бросающегося на торреадора

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Мы с моим коллегой Константином ежедневно рассматриваем фотографии разбитых в хлам машин. Он пишет новости с подробностями ДТП на сайт, я помогаю ему не ошибиться в марке. В некоторых авариях иногда настолько сложно разобраться с конкретной моделью, что новость выходит примерно такая — "В жутком ДТП пострадали две иномарки". Подобных печальных новостей настолько много, что у журналистов возникает дефицит прилагательных. "Ужасающая" было вчера, "жесткая" с утра сегодня, "серьезная" и вовсе не зацепит читателя.

Сайт ГИБДД ежедневно публикует данные о погибших и раненых на дорогах России. Это страшные цифры. 20 мая 2018 года погиб 41 человек, ранены 472. Так каждый день. За половину недели наберется столько же жертв, сколько бывает при падении самолета. При этом каждый инцидент с авиалайнерами широко обсуждается, выходят памятки, как себя вести в случае катастрофы, выступают эксперты и прочее-прочее. В случае аварии на дороге (за исключением тех, где от пяти погибших) никто особо не чешется. Хотя, по данным ГИБДД, только за 2017 год в ДТП страна потеряла 19 тыс. человек.

В самолете от простого человека, конечно, в реальности зависит мало. Он здесь просто "багаж", ответственный лишь за выбор рыбы, курицы или мяса. В случае же с автомобильным движением полная ответственность уже на миллионах самих водителей. Они купили машины, вроде бы получили знания, но зачастую потеряли чувство самосохранения, зато приобрели агрессию.

Мой любимый пример для иллюстрации того, что в Барнауле живут тысячи "бессмертных" автолюбителей, — новое ашановское кольцо. Оно клевое, широкое. Но! Участники движения врываются на него, как бык бросается на тореадора. Подлетают на скорости 70–80 километров в час, быстрый взгляд налево — и педаль снова в пол. Да так, что по инерции их пассажиры чуть не вываливаются из машин. Те люди, которые уже едут по кольцу, только орут. Хотя недавно сами таким же образом въезжали сюда. Аварий здесь немало, но хорошо, что пока не было серьезных.

"Евгений, слышал шутку про то, что бутылки “Кока-Колы” с именами — это удобная и бюджетная урна для праха после кремации?" — спрашивает меня мой друг, с которым мы едем по трассе. При этом он ведет машину со скоростью 160 км в час... Как бы нам самим не попасть в эти бутылки, думаю я.

И вот тут некстати вспоминается замудренное, но модное слово "коллаборация". Так называют процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более участников для достижения общих целей. Например, недавно Puma выпустила коллаборацию с "Союзмультфильмом" — на рынок вышли кроссовки с героями "Ну, погоди!" и "Винни-Пуха". Коллаборация стала настолько удачной, что обувь разлетелась за считанные дни.

И в этом смысле я точно знаю, как снизить смертность на дорогах России. Нужно, чтобы водители создали коллаборацию с остатками серого вещества под названием "мозг".

Общение в соцсетях во время движения, непристегнутый ремень, обгон под знак или сплошную, превышение скорости... Это не лечится никакими штрафами. Черт с тобой, но пассажиры, другие участники движения, оставшиеся без тебя родственники... Они-то при чем? Вот тут как ни крути, только мозг и может помочь. Главное, найти его остатки и заставить их работать.

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