Новый Hyundai Solaris со скидкой до 100 000 рублей в Автоцентре АНТ

Успейте купить новый Hyundai Solaris на невероятных условиях в Автоцентре АНТ! Народный любимец Hyundai Solaris на протяжении многих лет привлекает жителей Алтайского края не только своей доступной ценой, но и проверенной надежностью, в добавок превосходные ходовые качества, отличная динамика и полная адаптация к российским дорогам и сибирским условиям. Что согласитесь является немаловажным для нашего региона.

Автоцентр АНТ — единственный официальный дилер Hyundai объявляет акцию — на все автомобили Hyundai Solaris 2018 года — выгода до 100 000 рублей:

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Новый Hyundai Solaris. Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Новый Hyundai Solaris. Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Новый Hyundai Solaris. Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

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Сравнение комплектаций

Active ( 1.4 MT) 730 000 руб. — 100 000 руб. = 630 000 руб.

1.4 MT) 730 000 руб. — 100 000 руб. = 630 000 руб. Active Plus ( 1.4 MT) 803 000 руб. — 100 000 руб. = 703 000 руб.

1.4 MT) 803 000 руб. — 100 000 руб. = 703 000 руб. Comfort ( 1.4 MT) 833 000 руб. — 100 000 руб. = 733 000 руб.

1.4 MT) 833 000 руб. — 100 000 руб. = 733 000 руб. Elegance ( 1.6 MT) 950 000 руб. — 100 000 руб. = 850 000 руб.

Active от 630 000 руб. Стальные диски 15″ с шинами 185/65 R15

Полноразмерное запасное колесо

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

VSM , HAC , TCS , ABS , EBD

HAC TCS ABS EBD Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении

Система мониторинга давления в шинах

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Иммобилайзер

Центральный замок

Шумоизоляция капота

Дневные ходовые огни в бампере

Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова

Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок

Электроусилитель руля

Датчик наружной температуры

Регулировка сиденья водителя по высоте

Воздушный фильтр салона

Воздуховоды к ногам задних пассажиров

Аудиоподготовка 4 динамика , антенна

Active Plus от 703 000 руб. В дополнение к Active Подогрев передних сидений

Зеркала с электроприводом и обогревом

Кондиционер

Аудиосистема , радио

радио Управление аудиосистемой на руле

Разъемы USB , AUX для подключения внешних устройств

AUX для подключения внешних устройств Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием , безопасным доводчиком и задержкой отключения

безопасным доводчиком и задержкой отключения Электростеклоподъемники задние с подсветкой кнопок

Пульт управления центральным замком в ключе + Сигнализация

Отделка дверей тканью

Comfort от 733 000 руб. В дополнение к Luxe Регулировка рулевой колонки по вылету

Отделка руля кожей

Подогрев руля

Панель приборов Supervision

Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме , громкая связь Hands Free

громкая связь Hands Free Управление телефоном на руле

Два дополнительных высокочастотных динамика

Elegance от 850 000 руб. В дополнение к Comfort

Легкосплавные диски 15″ с шинами 185/65 R15

Полноразмерное запасное колесо на стальном диске

Задние дисковые тормоза

Светодиодные ходовые огни

Передние противотуманные фары

Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов

Датчик света

Датчики парковки сзади

Подробности у продавцов-консультантов Автоцентра АНТ.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru

* Организатор акции — ООО «АНТ 2000». Скидка по специальному предложению TRADE IN предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового.

** Точный размер скидки определяет банк при расчёте по конкретному автомобилю и условиям покупки.