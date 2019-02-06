Новый Hyundai Solaris со скидкой до 100 000 рублей в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ — единственный официальный дилер Hyundai объявляет акцию — на все автомобили Hyundai Solaris 2018 года — выгода до 100 000 рублей:
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Сравнение комплектаций
- Active (1.4 MT) 730 000 руб. — 100 000 руб. = 630 000 руб.
- Active Plus (1.4 MT) 803 000 руб. — 100 000 руб. = 703 000 руб.
- Comfort (1.4 MT) 833 000 руб. — 100 000 руб. = 733 000 руб.
- Elegance (1.6 MT) 950 000 руб. — 100 000 руб. = 850 000 руб.
- Стальные диски 15″ с шинами 185/65 R15
- Полноразмерное запасное колесо
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- VSM, HAC, TCS, ABS, EBD
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
- Система мониторинга давления в шинах
- «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Шумоизоляция капота
- Дневные ходовые огни в бампере
- Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова
- Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок
- Электроусилитель руля
- Датчик наружной температуры
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Воздушный фильтр салона
- Воздуховоды к ногам задних пассажиров
- Аудиоподготовка 4 динамика, антенна
В дополнение к Active
- Подогрев передних сидений
- Зеркала с электроприводом и обогревом
- Кондиционер
- Аудиосистема, радио
- Управление аудиосистемой на руле
- Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств
- Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения
- Электростеклоподъемники задние с подсветкой кнопок
- Пульт управления центральным замком в ключе + Сигнализация
- Отделка дверей тканью
В дополнение к Luxe
- Регулировка рулевой колонки по вылету
- Отделка руля кожей
- Подогрев руля
- Панель приборов Supervision
- Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free
- Управление телефоном на руле
- Два дополнительных высокочастотных динамика
- В дополнение к Comfort
- Легкосплавные диски 15″ с шинами 185/65 R15
- Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
- Задние дисковые тормоза
- Светодиодные ходовые огни
- Передние противотуманные фары
- Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
- Датчик света
- Датчики парковки сзади
Подробности у продавцов-консультантов Автоцентра АНТ.
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: (3852) 29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
* Организатор акции — ООО «АНТ 2000». Скидка по специальному предложению TRADE IN предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового.
** Точный размер скидки определяет банк при расчёте по конкретному автомобилю и условиям покупки.
*** 0.1% годовых в рублях при покупке новых автомобилей HYUNDAI. Другие условия: первоначальный взнос от 50%, срок 24−60 месяцев. Обязательны подтверждение дохода, страхование жизни и здоровья, ГАП, полис КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка, подробности в автоцентре АНТ. ООО «Русфинанс Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792