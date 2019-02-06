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Новый Hyundai Solaris со скидкой до 100 000 рублей в Автоцентре АНТ

Успейте купить новый Hyundai Solaris на невероятных условиях в Автоцентре АНТ! Народный любимец Hyundai Solaris на протяжении многих лет привлекает жителей Алтайского края не только своей доступной ценой, но и проверенной надежностью, в добавок превосходные ходовые качества, отличная динамика и полная адаптация к российским дорогам и сибирским условиям. Что согласитесь является немаловажным для нашего региона.

Новый Hyundai Solaris.
Новый Hyundai Solaris.
Источник: Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai

Автоцентр АНТ — единственный официальный дилер Hyundai объявляет акцию — на все автомобили Hyundai Solaris 2018 года — выгода до 100 000 рублей:

  • Специальное предложение на автомобили 2018 г.
  • Скидка по специальному предложению TRADE-IN
  • Скидка при покупке в кредит
  • КАСКО в подарок!
Новый Hyundai Solaris.
Новый Hyundai Solaris.
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
Новый Hyundai Solaris.
Новый Hyundai Solaris.
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
Новый Hyundai Solaris.
Новый Hyundai Solaris.
Источник: Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Hyundai Solaris с выгодой до 100 000 руб. * в наличии с ПТС на складе!

  • Гарантия 5 лет или 150 000 км. пробега!
  • Trade In — выкуп/обмен или зачет вашего автомобиля в день обращения!
  • Всего от 7 000 руб./месяц в кредит! ***
  • В кредит от 0,1***

Предложение действительно до 28 февраля!

Сравнение комплектаций

  • Active (1.4 MT) 730 000 руб. — 100 000 руб. = 630 000 руб.
  • Active Plus (1.4 MT) 803 000 руб. — 100 000 руб. = 703 000 руб.
  • Comfort (1.4 MT) 833 000 руб. — 100 000 руб. = 733 000 руб.
  • Elegance (1.6 MT) 950 000 руб. — 100 000 руб. = 850 000 руб.
Active от 630 000 руб.
  • Стальные диски 15″ с шинами 185/65 R15
  • Полноразмерное запасное колесо
  • Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
  • VSM, HAC, TCS, ABS, EBD
  • Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
  • Система мониторинга давления в шинах
  • «ЭРА-ГЛОНАСС»
  • Иммобилайзер
  • Центральный замок
  • Шумоизоляция капота
  • Дневные ходовые огни в бампере
  • Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова
  • Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок
  • Электроусилитель руля
  • Датчик наружной температуры
  • Регулировка сиденья водителя по высоте
  • Воздушный фильтр салона
  • Воздуховоды к ногам задних пассажиров
  • Аудиоподготовка 4 динамика, антенна
Active Plus от 703 000 руб.

В дополнение к Active

  • Подогрев передних сидений
  • Зеркала с электроприводом и обогревом
  • Кондиционер
  • Аудиосистема, радио
  • Управление аудиосистемой на руле
  • Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств
  • Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения
  • Электростеклоподъемники задние с подсветкой кнопок
  • Пульт управления центральным замком в ключе + Сигнализация
  • Отделка дверей тканью
Comfort от 733 000 руб.

В дополнение к Luxe

  • Регулировка рулевой колонки по вылету
  • Отделка руля кожей
  • Подогрев руля
  • Панель приборов Supervision
  • Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free
  • Управление телефоном на руле
  • Два дополнительных высокочастотных динамика
Elegance от 850 000 руб.
  • В дополнение к Comfort
  • Легкосплавные диски 15″ с шинами 185/65 R15
  • Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
  • Задние дисковые тормоза
  • Светодиодные ходовые огни
  • Передние противотуманные фары
  • Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
  • Датчик света
  • Датчики парковки сзади

Подробности у продавцов-консультантов Автоцентра АНТ.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Телефон: (3852) 29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

* Организатор акции — ООО «АНТ 2000». Скидка по специальному предложению TRADE IN предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового.

** Точный размер скидки определяет банк при расчёте по конкретному автомобилю и условиям покупки.

*** 0.1% годовых в рублях при покупке новых автомобилей HYUNDAI. Другие условия: первоначальный взнос от 50%, срок 24−60 месяцев. Обязательны подтверждение дохода, страхование жизни и здоровья, ГАП, полис КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка, подробности в автоцентре АНТ. ООО «Русфинанс Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. КАСКО предоставляется страховой компанией ОАО «Страховой дом ВСК». Лицензия СИ № 0621. Предложение действует с 01.09.18 по 31.03.19 г., не является офертой. Условия могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Подробности на www.rusfinancebank.ru

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