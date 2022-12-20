И на море, и в горах. Что за авто-путешественника продают за миллион рублей в Барнауле

УАЗ Хантер 2004 года выпуска, который, кажется, успел побывать в любой точке мира, продают за миллион рублей в Барнауле.

Владелец сделал из автомобиля настоящий вездеход. Он усилил передний и задний бампер с защитой радиора и фар, установил две лебедки по 6 тонн и расширители колесных арок. Кроме того поставил пороги, шноркель и крепления запасного колеса.

УАЗ проехал немало километров — его пробег составляет 250 тыс. км. И судя по фото, владелец успел побывать в самых разных местах: от пляжей до высоких гор.

Кузов выкрашен в синий цвет, полный привод.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,9 л, механическая коробка передач и 84 лошадиных сил.