Иномарка насмерть сбила дедушку на алтайской трассе

14 апреля в Майминском районе на 447 километре автодороге Р-256 Чуйский тракт произошло смертельное ДТП. Водитель на иномарке сбил дедушку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Известно, что ДТП произошло около 4:20. За рулем Toyota Corona Premio был 30-летний житель Алтайского края. Он ехал со стороны Горно-Алтайска в сторону села Соузга и сбил 69-летнего жителя Онгудайского района. Тот шел по проезжей части в попутном авто направлении.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель иномарки был трезвый, добавляют в полиции.

В тот же день в селе Кулада Онгудайского района 39-летний местный житель за рулем Mazda Bongo не справился с управлением и перевернулся. 55-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте.

Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

По всем ДТП проводятся проверки.