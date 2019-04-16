Иномарка насмерть сбила дедушку на алтайской трассе

Известно, что ДТП произошло около 4:20. За рулем Toyota Corona Premio был 30-летний житель Алтайского края. Он ехал со стороны Горно-Алтайска в сторону села Соузга и сбил 69-летнего жителя Онгудайского района. Тот шел по проезжей части в попутном авто направлении.
В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель иномарки был трезвый, добавляют в полиции.
В тот же день в селе Кулада Онгудайского района 39-летний местный житель за рулем Mazda Bongo не справился с управлением и перевернулся. 55-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте.
Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
По всем ДТП проводятся проверки.