Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Иномарка насмерть сбила дедушку на алтайской трассе

14 апреля в Майминском районе на 447 километре автодороге Р-256 Чуйский тракт произошло смертельное ДТП. Водитель на иномарке сбил дедушку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП в селе Кулада Онгудайского района.
ДТП в селе Кулада Онгудайского района.
04.мвд.рф

Известно, что ДТП произошло около 4:20. За рулем Toyota Corona Premio был 30-летний житель Алтайского края. Он ехал со стороны Горно-Алтайска в сторону села Соузга и сбил 69-летнего жителя Онгудайского района. Тот шел по проезжей части в попутном авто направлении.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель иномарки был трезвый, добавляют в полиции.

В тот же день в селе Кулада Онгудайского района 39-летний местный житель за рулем Mazda Bongo не справился с управлением и перевернулся. 55-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте.

Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

По всем ДТП проводятся проверки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость