Водитель иномарки в Барнауле врезался в газовую трубу и погиб

27 мая в Барнауле на пересечении проспекта Космонавтов и Калинина иномарка врезалась в газовую трубу, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Водитель скончался на месте, рассказали в пресс-службе краевой ГИБДД.