Водитель иномарки в Барнауле врезался в газовую трубу и погиб

ДТП произошло в районе дома № 116 на проспекте Калинина, 116. Водитель 1965 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum врезался в газовую трубу и повредил ее.
Движение для всех видов транспортных средств на участке от улицы П. Сухова в сторону проспекта Космонавтов по проспекту Калинина перекрыто. Также перекрыто движение от Ленина в сторону Калинина по Космонавтов.
В результате аварии газоснабжение населения не нарушено, сообщили в пресс-службе мэрии.
На месте работают сотрудники ГИБДД Барнаула, МЧС, газовой службы.