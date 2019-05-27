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Автоновости

Водитель иномарки в Барнауле врезался в газовую трубу и погиб

27 мая в Барнауле на пересечении проспекта Космонавтов и Калинина иномарка врезалась в газовую трубу, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Водитель скончался на месте, рассказали в пресс-службе краевой ГИБДД.

Водитель на иномарке врезался в газовую трубу в Барнауле.
Водитель на иномарке врезался в газовую трубу в Барнауле.
vk.com/barneos22

ДТП произошло в районе дома № 116 на проспекте Калинина, 116. Водитель 1965 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum врезался в газовую трубу и повредил ее.

Движение для всех видов транспортных средств на участке от улицы П. Сухова в сторону проспекта Космонавтов по проспекту Калинина перекрыто. Также перекрыто движение от Ленина в сторону Калинина по Космонавтов.

В результате аварии газоснабжение населения не нарушено, сообщили в пресс-службе мэрии.

На месте работают сотрудники ГИБДД Барнаула, МЧС, газовой службы.

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