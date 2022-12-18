18 декабря
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Автоновости

Иностранные автомобили подорожают на 10% в 2023 году

На стоимость новых автомобилей значительно повлияло прекращение поставок в РФ европейских и американских брендов. Цены вырастут на 10%. Иностранные автомобили стали в дефиците. Об этом сообщает ТАСС.

Автомобили в Барнауле. Авторынок
Автомобили в Барнауле. Авторынок
drom.ru

Российские дилеры не видят предпосылок к снижению цен на новые автомобили — наоборот, стоимость будет только расти. Она будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Предположительно, цены вырастут на 10%.

Надеяться на китайские автомобили тоже не стоит. Компании из КНР продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль. В будущем можно ожидать поставки автомобилей из Кореи.

Товарные запасы по остальным брендам продадут до конца первого квартала 2023 года.

В дальнейшем поставки машин будут осуществлять через параллельный импорт.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых авто и LCV в РФ в ноябре упали на 61,6%, до 46,4 тыс. Всего за период январь-ноябрь 2022 года в России продано 548,877 тыс. новых автомобилей, что на 60,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

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